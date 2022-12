Dit doet vuurwerk met je dieren (en zo kun je ze zo goed mogelijk beschermen)

Honden en katten

Sommige honden en katten verstoppen zich onder een kast of een bed, beginnen te trillen, te plassen of vluchten weg. Zorg ervoor dat katten en honden binnen zijn voor het vuurwerk begint om te vermijden dat ze in paniek weglopen, verdwalen of gewond raken, waarschuwt GAIA. Sluit ramen en deuren, gordijnen, rolluiken en eventuele kattenluiken. Om het ergste lawaai van het vuurwerk te dempen kunt u de radio of televisie aandoen.

Bovendien is het belangrijk om uw huisdier niet overdreven veel te troosten als het bang is, tenzij er sprake is van complete paniek. Vermijd scherpe of breekbare voorwerpen in de buurt, zodat het dier zich niet kan verwonden. Was je hond of kat erg bang tijdens het vuurwerk? Hou je huisdier dan nog enkele uren binnen tot het helemaal rustig is.

Paarden, ezels, runderen

Niet alleen katten en honden, maar ook paarden, ezels en runderen staan vaak doodsangsten uit tijdens het vuurwerkspektakel. De harde geluiden zorgen ervoor dat ze zo snel mogelijk willen wegstormen. Als u uw dier(en) buiten laat staan, is het erg belangrijk dat de omheining stevig is. Bij paniek zullen ze immers niet afremmen voor eventuele hindernissen.

GAIA raadt aan om paarden, ezels, pony’s en runderen op stal te houden. Controleer zeker dat de dieren zich nergens aan kunnen verwonden als er paniek uitbreekt. Muziek afspelen kan helpen om de dieren af te schermen van de luide knallen. Ook het licht laten branden in de stallen kan de dieren geruststellen. Zo zijn de lichtflitsen niet of bijna niet te zien.

Vogels

Vuurwerk heeft ook een enorme impact op vogels. Dat blijkt uit radarbeelden van het KMI die de voorbije jaren toonden hoe vogels in ons land door het vuurwerk werden opgeschrikt en massaal wegvlogen.

Volledig scherm ... en dit is de toestand boven Jabbeke na middernacht. © KMI/Natuurpunt

“Vogels zijn momenteel aan het rusten of slapen, maar door de luide knallen en lichtflitsen schrikken ze op en vliegen ze weg”, zegt ornitholoog Chris Snoeck. “Ze verspelen daardoor nodeloze energie die ze daadwerkelijk nodig hebben in de winter. Ze hebben meer kans om tegen ramen, windturbines, et cetera te vliegen. In het ergste geval sterven ze door pure stress.”

Volledig scherm Dit radarbeeld toont de toestand boven Jabbeke voor middernacht... © KMI/Natuurpunt

“De impact van vuurwerk is natuurlijk afhankelijk van soort tot soort. Er zijn bijvoorbeeld vogels die honderd keer beter horen dan de mens, zoals uilen. Voor hen zijn die luide knallen rampzalig. Sommige vogels kunnen zelfs hun rustplaats niet meer terugvinden. Vuurwerk afsteken in de buurt van natuurgebieden is dan ook een bijzonder slecht idee”, gaat Snoeck verder.

“Soms zeggen mensen: ‘Ja maar, wat dan met donder en bliksem?’ Dat zijn weersverschijnselen. Je kunt geen appels met peren vergelijken. Er zijn genoeg alternatieven voor vuurwerk. Ik denk aan lichtspektakels met muziek. Dat zou beter zijn dan het luide geknal dat vuurwerk veroorzaakt”, besluit de ornitholoog.

