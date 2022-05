Digitaal naar de dokter: met deze app krijg je doktersadvies via je smartphone

Herkenbaar voor velen: je bent opgestaan met keelpijn, buikgriep of een grieperig gevoel, maar je kan je huisarts niet snel raadplegen of je kan je niet gemakkelijk verplaatsen. Gelukkig kan je vanaf nu ook digitaal op doktersbezoek, met een paar klikken op je smartphone. Zo verlies je geen tijd en ligt de focus écht op jouw gezondheid.

Met je smartphone in de hand kom je … wel, bijna overal. Eten bestellen, shoppen, telewerken, les volgen, reisjes boeken: het gebeurt vandaag allemaal online. Sinds de coronacrisis beseffen we eens te meer: onze tijd is kostbaar en we kijken kritisch naar onze dagindeling. Waarom zou je het verkeer, dat inmiddels qua drukte weer op het niveau van vóór de coronacrisis zit, trotseren als dat helemaal niet nodig is en je even goed thuis kan werken, studeren of les volgen alsof je in de aula zit? En waarom zou je tijd verliezen aan de kassa, wanneer tal van supermarkten levering aan huis of een online ordersysteem aanbieden? Hetzelfde geldt voor die ‘plezierkes’ die een glimlach op ons gezicht toveren, en wel om de reden dat je ze zo makkelijk in je digitale winkelmandje kan droppen: een nieuwe zomerjurk, een geluiddempende koptelefoon voor tijdens dat telewerken of een retourticket Barcelona in september om nog wat langer van de zomer te genieten.

Ziek in de Ardennen

Niet zo vreemd dus dat ook de medische sector oog heeft voor die digitale versnelling. Zeker sinds de coronacrisis zijn artsen en zorgverleners zich meer dan bewust van de voordelen van een digitaal doktersbezoek. Om afstand te houden is het scherm van je smartphone nog de beste barrière.

En ook voor patiënten is een digitaal doktersbezoek een verademing. Ben je op weekend in de Ardennen en word je plots ziek? Dan hoef je enkel te rekenen op snel bereik op je smartphone om een huisarts te contacteren. Laat je dagplanning het echt niet toe om je fysiek naar de huisartsenpost te begeven? Dan is een videocall tussendoor de ideale oplossing.

Digitaal naar de Doktr

Maar digitaal de huisarts consulteren, hoe doe je dat dan precies? Simpel: door de app ‘Doktr’ te downloaden, beschikbaar op iOS en Android. Met die app wil Proximus digitale consulten vereenvoudigen en de huisarts letterlijk náár de patiënt toebrengen. Digitaal naar de dokter, waar en wanneer dat nodig is. Na het downloaden log je als gebruiker in via itsme – zo is je privacy meteen gewaarborgd. In afwachting van je gesprek met de huisarts krijg je in de virtuele wachtzaal enkele vragen voorgeschoteld van Lisa, de digitale assistente. Op basis daarvan kan de huisarts zich alvast voorbereiden om jou van gericht advies te voorzien. Vervolgens stuurt de dokter je een bericht en start hij de videoconsultatie via de app. Na de consultatie vind je in de app een samenvatting van het doktersadvies. Zo kan je achteraf alles rustig nalezen. Als de dokter beslist dat je te ziek bent om te gaan werken, dan ontvang je een afwezigheidsattest in de app. Heb je medicatie nodig, dan kan je de nodige voorschriften terugvinden op mijngezondheid.be, het federale gezondheisportaal. Alle huisartsen die je via Doktr spreekt, zijn erkend in België. En als je daar de toestemming voor geeft, kan de Doktr-huisarts contact opnemen met je vaste huisarts. Zo is die ook meteen op de hoogte. Zo bouwt Doktr aan een toekomst waarin fysieke én digitale consultaties elkaar moeiteloos aanvullen.

Download de Doktr-app via Google Play Store of de App Store.