Didier (56) zijn nieuwbouw is afgewerkt met oude materialen: “Voorbijgangers denken dat hier ooit bier werd gebrouwen of textiel gemaakt”

Mag je de zeste van een gewone citroen gebruiken in je maaltijden of is het schadelijk?

Af en toe bots je in een recept op zeste van citroen als ingrediënt. Gebruik je om die zeste te maken dan best een schil van een biologische citroen of kan een niet-biologische schil geen kwaad voor ons lichaam? Voedingsexperte Marlies Huysentruyt duidt hoe het zit en legt uit hoe je die zeste met veel smaak in gerechten verwerkt. “Het is een misverstand dat je de schil van biologische citroenen niet moet wassen voor gebruik.”

24 februari