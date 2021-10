Dicht bij de natuur en tussen de dieren: deze jobs kan je doen in de landbouwsector

JobatDe werkgelegenheid in de landbouw slinkt, maar dat wil niet zeggen dat er geen boeiende jobs meer te rapen vallen. Hoewel sinds de jaren 80 wel 62% van de banen in de primaire sector verloren is gegaan, blijft landbouw belangrijk voor ons land, goed voor 5,3% van de Belgische export. De uitvoer van voedingswaren, drank en tabak meegerekend, is zelfs verantwoordelijk voor 11,4%. Jobat.be belicht de mogelijkheden die de sector vandaag biedt.

Minder jobs, meer vacatures?

Waar er in 1980 exact 185.134 Belgen werkzaam waren in de landbouw, telde Statbel er anno 2016 nog slechts 70.993. Landbouwbedrijven gaan echter steeds meer buiten de eigen familie op zoek naar geschikt personeel. In 1980 was amper 3,9% van de werknemers geen lid van de familie, terwijl het aandeel niet-familiale arbeidskrachten in 2016 ongeveer 30% bedroeg. Deze evolutie schept kansen voor wie zich aangetrokken voelt tot een job in de landbouw.

Waaier aan werk

Het werk in de landbouwsector is erg divers. Het gros van de openstaande posities is voor arbeiders in de land- en tuinbouw. Naargelang je interesse kan je bijvoorbeeld aan de slag als fruitplukker (seizoensarbeid) of vaste medewerker in een boomkwekerij. Maar je kan evengoed als teeltverantwoordelijke verschillende gewassen opvolgen, een baan als snoeier najagen of het bijvoorbeeld schoppen tot ploegbaas in een sorteer- en inpakstation van fruit en groenten. Werk je liever met dieren, dan kan je ook aan de slag als dierenfokker-en verzorger. Denk aan een job als paardenverzorger, dierenartsassistent of medewerker in een varkens-, kippen-, of melkveebedrijf. Wil je graag werken met dieren? Deze vacatures staan nog open.

Mechanisering

Maar ook wie technisch aangelegd is, vindt zijn gading in de landbouw. Een belangrijke reden voor de dalende werkgelegenheid in de landbouw is immers de mechanisering, die het werk minder arbeidsintensief maakt. De cijfers tonen een sterke stijging van het aantal ingeschreven tractoren en landbouwmachines. Dit doet anderzijds de vraag naar technici en bestuurders van land- en bosbouwmachines toenemen. Maar ook hoogopgeleide werknemers krijgen kansen in de sector. Innovatieve manieren ontwikkelen om onder andere de opbrengst te verbeteren en het effect op ecosystemen te neutraliseren, is een belangrijke uitdaging voor bio-ingenieurs. Zij kunnen een adviserende rol opnemen. Daarnaast zijn er bekwame controleurs nodig die erop toezien dat landbouwbedrijven geldende productie- en kwaliteitstandaarden naleven. Bekijk hier alle vacatures voor landbouwkundig adviseurs en technici.

Dicht bij de natuur

Is een 9-to-5-kantoorjob niets voor jou? Dan biedt de landbouw mogelijk een mooi alternatief. Je bent de hele dag fysiek bezig, wat je ongetwijfeld fit houdt. Waak je erover dat je je lichaam niet overbelast, komt dit je gezondheid op vele vlakken ten goede. Werken in de buitenlucht bevordert bovendien je welbevinden (toch zeker wanneer de zon zich laat zien). Je leeft dichter bij de natuur en zou hierdoor beter slapen en minder last hebben van stress. Daartegenover staat dat het werk zwaar is. Je moet vroeg uit de veren en afhankelijk van je functie, kan het werk eentonig zijn.

Gemiddeld inkomen

Een gemiddelde werknemer in de sector land- en tuinbouw, veeteelt & visserij verdient maandelijks 3.276 euro bruto, zo blijkt uit het meest recente Salariskompas. Dit komt overeen met een nettoloon van om en bij 2.117 euro voor bedienden en 2.094 euro voor arbeiders. Het doorsnee salaris in de landbouw ligt hiermee onder het globaal gemiddelde inkomen van 3.783 euro bruto per maand (of zo’n 2.336 euro netto). Dit is vooral te wijten aan het hoge aantal ongeschoolde arbeiders die werkzaam zijn in de sector en het gemiddelde naar beneden trekken. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat jij er persoonlijk niet goed je boterham kan verdienen.

Paragraaf

