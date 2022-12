Deze vijf schoonmaakproducten zijn de enige die je in huis moet hebben: “Afwasmiddel is perfect om je ramen proper te krijgen”

Hoe krijg je die oven snel schoon na al dat koken? En kan ik mijn oven meteen opnieuw gebruik na het schoonma­ken? Expert legt uit

Tussen al het lekker eten door vergeten we vaak om die oven die overuren draait te reinigen. Een vervelend klusje waar niemand om staat te springen: hoe pak je dat best aan? En welke producten gebruik je bij voorkeur? Dr. Dominique Vandijck van het Antigifcentrum geeft advies. “We kunnen de ovenreinigers die je in de supermarkt vindt uiteraard niet verbieden, maar raden wel aan om ze niet in huis te halen. Dit middeltje is veel eenvoudiger én veiliger.”

