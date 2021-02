Deze tablets zijn ideaal om mee te videobellen

MultimediaHeb jij ook veelvuldig gebruikgemaakt van je tablet om mee te videobellen afgelopen jaar? Je bent niet alleen. Of je hem nu gebruikte voor videogesprekken met vrienden en familie, om een beetje te werken of om te gamen en naar films te kijken: de tablet heeft zijn reputatie als handig gebruiksvoorwerp alle eer aangedaan. Onze techredacteur ging op zoek naar de 3 meest gebruiksvriendelijke modellen van het moment.

Apple iPad (2020)

Prijs: 365 euro

Technische kenmerken: Resolutie: 2160x1620. Schermdiagonaal: 10,2 inch. Opslagcapaciteit: 32GB. Werkgeheugen: 3GB. Besturingssysteem: IPadOS. Cameraresolutie: 8 megapixel. Cameraresolutie (voor): 1,2 megapixel.

Van alle tablets die wereldwijd worden verkocht, is 56 procent een iPad van Apple. Dat komt voor een stuk nog altijd door het zogenaamde first-mover-voordeel; Apple introduceerde de tablet destijds als eerste als consumentenproduct. Tegelijkertijd blijft het Amerikaanse bedrijf ook degelijke nieuwe versies op de markt brengen. Een iPad staat dan ook zo goed als synoniem voor een prima scherm en intuïtieve vlotte software. Daardoor zijn ze ook gemakkelijk te gebruiken door niet-techneuten, genre je oma en opa die wekelijks de kleinkinderen willen videobellen.

Een ander belangrijk voordeel van Apple is dat het bedrijf véél strenger toekijkt op wat er in de App Store aangeboden wordt. Je vindt er dus ook weinig slecht werkende apps die de optimale werking kunnen verstoren. Een laatste troef is dan zeker de prijs, vooral als je weet dat zo’n iPad gemiddeld 7 jaar in gebruik blijft. Bekijk hier de Apple iPad 2020.

Galaxy Tab A7

Prijs: 209 euro

Technische kenmerken: Resolutie: 2000x1200. Schermdiagonaal: 10,4 inch. Opslagcapaciteit: 32GB. Werkgeheugen: 3GB. Besturingssysteem: Google Android 10.0. Cameraresolutie: 8 megapixel. Cameraresolutie (voor): 5 megapixel.

Tablets die op Android werken verschenen iets later op het feest, maar zitten intussen toch aan een marktaandeel van 44 procent. Het volledige resterende stuk van de tabletmarkt dat geen iPads koopt, met andere woorden. Puur op gebruiksniveau zal je weinig verschil merken met een iPad. Veel apps zijn dan ook zowel ontwikkeld voor Apple als Android. Bij de Androidtoestellen vind je wel iets meer variatie in modellen en prijzen.

Een huidige topper is deze prijsbreker van Samsung, met voor zo’n lage prijs een uitstekend scherm, redelijke hardwareprestaties en een goede accuduur. Als we dan toch een nadeel moeten noemen: Google ziet niet zo streng toe op wat er allemaal in de Google Play Store belandt. Dat is niet ideaal voor de niet-digital natives onder ons, die dan misschien in de war of gefrustreerd geraken over slecht werkende software. Bekijk hier de Galaxy Tab A7.

Microsoft Surface Go 2

Prijs: 430 euro

Technische kenmerken: Resolutie: 1920x1280. Schermdiagonaal: 10,5 inch. Opslagcapaciteit: 64GB. Werkgeheugen: 4GB. Besturingssysteem: Windows 10 Home. Cameraresolutie: 8 megapixel. Cameraresolutie (voor): 5 megapixel.

In het bredere plaatje van de tabletmarkt stelt Microsoft niet veel voor - het derde meest bekeken merk is trouwens Lenovo - maar de Microsoft Surface Go 2 is wel degelijk een goede Windows-tablet. Hij heeft een mooi afgewerkte metalen behuizing, een goed scherm, en – eerst misschien wat onwennig voor minder computerkundige gebruikers, daarna toch handig – gezichtsherkenning om snel mee in te loggen. Koop je er een los toetsenbord bij, dan kan je de tablet ook als een laptop gebruiken. Bekijk hier de Microsoft Surface Go 2.

