Deze smartphones zijn het ideale cadeau voor een communie of lentefeest

Nu de lente in het land is, zijn ook de lente- of communiefeesten weer daar. De traditionele fiets als cadeau is al jarenlang vervangen door elektronische gadgets. Denk maar aan een Switch, een draadloze koptelefoon of… een smartphone. Maar welke smartphone is geschikt als eerste toestel voor je kind?

Een eerste belangrijke factor is het formaat. Een kinderhand is gauw gevuld, en dat mag je in dit geval letterlijk nemen. Een iPhone 13 Pro Max heeft bijvoorbeeld een display van 6,7 inch, wat te groot is voor een kind. Probeer niet hoger dan 6,5 inch te gaan, maar ook niet te klein zodat je de telefoon nog vlot kan gebruiken om te gamen of video’s te bekijken.

Ook de bescherming van de smartphone is net een tikkeltje belangrijker wanneer het om een toestel voor een kind gaat. Zo is een hoesje een absolute must, maar er zijn nog andere factoren waar je op kan letten. De IPX-maatstaf, bijvoorbeeld. Dat is een score die aangeeft hoe goed een toestel tegen water kan. Hieronder alvast drie interessante modellen om cadeau te geven.

Motorola Moto G60s (vanaf 189 euro)

Met een scherm van 6,8 inch is dit het grootste model uit de selectie, waardoor het zeker niet voor ieder kind is weggelegd. Dat scherm is wel meteen het belangrijkste pluspunt van de Moto G60s: dankzij de zeer dunne randen vult het bijna de volledige voorkant van je smartphone. De refreshrate van 120 Hz zorgt voor vloeiende overgangen tijdens het gamen of het bekijken van de TikToks die je maakt. Die film je met dank aan een cameraresolutie van 64 MP voortaan in 4K.

Volledig scherm Motorola Moto G60s, 4GB, 128GB opslag Blauw © Tweakers.net

Xiaomi Redmi Note 10 (vanaf 178 euro)

De Redmi Note 10 van Xiaomi heeft een batterij van maar liefst 5.000 mAh. Daar kan je gemakkelijk een hele dag mee doorkomen zonder dat je de smartphone hoeft op te laden. Met een processorsnelheid van 2.20 GHz werkt deze smartphone vrij vlot en het toestel heeft aan de achterzijde drie camera’s, waaronder een exemplaar van 48 megapixel. De foto’s bekijk je op het haarscherpe beeldscherm met een pixeldichtheid van 505 ppi. Je kan de smartphone zowel met gezichtsherkenning als met je vingerafdruk ontgrendelen.

Volledig scherm Xiaomi Redmi Note 10 5G (4GB) © Tweakers.net

iPhone SE (vanaf 495 euro)

Sinds enkele jaren verkoopt Apple naast haar dure smartphones ook een goedkopere iPhone. Enkele weken geleden verscheen het nieuwste model van de iPhone SE, een kleinood van 4,7 inch en amper 144 gram. De formule is ongewijzigd: een smartphone die er aan de buitenkant vrij normaal uitziet, maar onder de motorkap draait op een krachtige chip. In dit geval is dat de A15 Bionic, die je ook in de iPhone 13 Pro Max vindt. Ideaal dus voor een fervente gamer, streamer of TikTokker.

Volledig scherm Apple iPhone SE (2022) © Tweakers.net

Lees ook op Tweakers.net:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Tweakers.net. Tweakers.net is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.