Deze slimme pil gaat de vervelende endoscopie overbodig maken: “We kunnen precies zien wat in het maagdarmkanaal gebeurt tijdens de vertering”

Een endoscopie, een maag- of darmonderzoek met een slangetje en cameraatje via mond of anus, vinden de meeste patiënten geen pretje. Nederlandse onderzoekers hebben met Belgische technologie een sensorpil ontwikkeld waarmee de arts binnenkort pijn- en moeiteloos de oorzaak van maag- en darmklachten kan traceren. Annelies Goris van het onderzoekscentrum OnePlanet legt uit hoe de pil werkt. “Er zitten geen medicinale stoffen in de huls, maar superkleine sensoren.”