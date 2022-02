Deze plekjes worden het vaakst vergeten bij het poetsen volgens Tante Kaat: “Je kan flink verschieten van wat je in het waterreservoir van je koffiemachine aantreft”

Ben jij iemand die alles voor het oog schoonmaakt, of poets je het huis altijd grondig? Wanneer de natuur langzaam weer ontwaakt, is ook het ideale moment daar om je woning deftig onder handen te nemen. Om ervoor te zorgen dat je schoonmaakronde meteen goed gebeurt, selecteerde Tante Kaat voor HLN Shop een handvol gouden raad: “Microvezeldoekjes zijn een fantastische uitvinding.”

“Vroeger was de voorjaarsschoonmaak een verplicht nummer”, vertelt Tante Kaat. “De meeste gezinnen verwarmden met een houtkachel en dat zorgde voor enorm veel stof en roetdeeltjes in huis. Nu de meesten een cv-kachel hebben, is die nood minder hoog en kan je het poetsen van je huis gerust gefaseerd aanpakken.”

“Sommige mensen starten met poetsen op zolder en eindigen in de kelder, maar je kan er evengoed voor kiezen om zo nu en dan een stukje aan te pakken. Neem dan eerst datgene onder handen dat je het meest ergert”, luidt de eerste tip van Tante Kaat. “Dan heb je meteen een goed gevoel wanneer dat alvast opgeknapt is. Maar wat je strategie ook is, werk altijd van boven naar beneden. Ga eerst langs het plafond om daar alle spinnenwebben en vuiligheid te verwijderen alvorens de vloer te stofzuigen.”

1. Ruim alle kasten uit

Het belang van een goede verluchting kan Tante Kaat niet genoeg benadrukken. Toen ze onlangs haar in coronatijden lang verwaarloosde logeerkamer nog eens betrad, ontdekte ze dat aan den lijve: er had zich schimmel op de kleerkast gezet. En als dat bij Tante Kaat kan gebeuren, is natuurlijk geen enkele woning veilig. “De kast was in geen maanden open of dicht geweest”, verklaart een geschrokken Tante Kaat. “Gelukkig doen warm water en een paar druppels chloor, net als voor de voegen tussen de badkamertegels, wonderen. Mijn eerste tip voor wie de lentepoets serieus wil aanpakken, is dus om zeker ook alle kasten uit te ruimen. Neem alle hoekjes binnenin goed af en droog eventueel met een haardroger. Schuif de kast ook even naar voor om de achterkant schoon te maken, zeker als ze tegen een buitenmuur staat.”

Quote Spoel de afloop van je keuken regelmatig door met heet water. Dat neemt alle vuiligheid mee waardoor de kans op verstoppin­gen sterk vermindert. Tante Kaat

2. Kijk je filters na

“Zelf ben ik niet zo goed in het onderhouden van het koffieapparaat”, bekent Tante Kaat. “Gebruik je die vaak, krijgen bacteriën en schimmels geen kans, maar zet je maar af en toe een kopje kan je wel eens flink verschieten van wat je in het waterreservoir en opvangbakje aantreft. Je kan de meeste onderdelen gewoon in de vaatwasser zetten, of anders met een afwasborstel en goed heet water met de hand weer proper schrobben. Vergeet ook de filters van je andere toestellen, zoals de droger, dampkap, vaatwasser en stofzuiger niet na te kijken. Dit is zeker geen wekelijkse klus, maar je mag het voor de goede werking van je toestellen ook niet te lang uitstellen.”

3. Vergeet je ‘putjes’ niet

“Andere vaak vergeten plekjes zijn de beruchte putjes van de douche”, vervolgt Tante Kaat. “Trek de haren er met je vingers uit. Een vies, maar cruciaal werkje om verstoppingen te voorkomen.” Een minder voor de hand liggende truc om de afloop in de keuken vrij te houden, bestaat eruit er regelmatig met goed heet water door te spoelen. “Dat neemt alle vuiligheid mee waardoor de kans op verstoppingen sterk vermindert. Je hoeft echt niet voor elke klus een ander product te gebruiken, daar ben ik eigenlijk helemaal tegen”, aldus de expert.

Extra tip: ga voor goed materiaal

Verder is een goede voorbereiding primordiaal. “Zorg ervoor dat je voldoende vuilzakken, stofzuigerzakken, poetsdoekjes… in huis hebt, anders schiet het werk niet op”, tipt Tante Kaat. “Kies ook degelijk poetsmateriaal en laat je niet verleiden door iets dat er leuk uitziet, maar in de praktijk waardeloos is. Ik denk bijvoorbeeld aan de prachtige plumeaus van struisvogelveren die ik in Zuid-Afrika had, maar die het vuil gewoon naar beneden op je haar lieten vallen. Microvezeldoekjes kan ik daarentegen iedereen aanraden: een fantastische uitvinding. Ze houden het vuil echt vast. Het enige nadeel is dat je ze niet onder de kraan kan uitwassen, maar je ze op 60 graden in de wasmachine moet laten draaien om ze weer proper te krijgen.”

