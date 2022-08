Deze magische Griekse villa huur je vanaf 15.000 euro per nacht maar je krijgt er wel heel veel voor in de plaats

Woon.We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. De hele zomer gaat het om vakantiehuizen waar je zelf op reis kunt. Deze week is dat een villa op het Griekse eiland Mykonos.

Als je de boekingssite van villa Pantheon bekijkt, is het wel even schrikken wanneer je het bedrag van 15.000 euro ziet staan. Zeker omdat het om een vanafprijs gaat – in het hoogseizoen ligt die hoger – en nog meer omdat het bedrag slechts voor één nacht is. Maar goed, wie er het geld voor heeft, verblijft hier dan ook in een unieke woning, misschien wel de mooiste van het eiland.

Volledig scherm . © Unique Group

De architectuur zit uitstekend in elkaar, want de villa bestaat niet uit één gigantisch gebouw, maar uit verschillende delen. Een overdekt terras vormt de verbinding tussen een apart slaapgedeelte en het hoofdgebouw. Wat hoger op het terrein is er ook een gym.

In het interieur is een hoofdrol weggelegd voor zachte grijstinten, vaak in materialen die in elkaar vloeien. Het keukeneiland en de ligbaden die naadloos overgaan in de vloer zijn daar voorbeelden van. Die techniek is ook bijzonder hygiënisch, want zonder naden kan er zich nergens vuil hechten. Natuurmaterialen en blauwe accenten voegen warmte toe aan de bleke basis.

De Egeïsche Zee is hier het adembenemende decor. Er zijn daarom verschillende terrassen om van de view te genieten. Op het ene kun je loungen, op het andere zonnen, op nog een ander eten of baden in een jacuzzi, of schommelen, of de schaduw opzoeken, … Voor elk wat wils dus. Het ronde zwembad van 80 m² is een andere blikvanger.

De villa beschikt over 9 slaapkamers die een eigen badkamer hebben en vaak nog een zithoek en privéterras. Er is ook een sauna, een professionele keuken voor een kok aan huis, een biotuin, ... Meer info en boeken: klik hier.

