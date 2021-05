Deze clichés staan het vaakst in sollicitatiebrieven

Verschillen per land

De gebruikte clichés in sollicitatiebrieven verschillen van land tot land, blijkt ook uit het onderzoek. Zo komt ‘team(player)’ niet voor in de top 10 van Tsjechische sollicitanten, terwijl het woord wel de Europese nummer 1 is. Net als hun Poolse collega’s schuiven zij in de eerste plaats resultaatgerichte competenties naar voor, eerder dan hun persoonlijke ambities te benadrukken.