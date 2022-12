Deze boeken zijn een uitstekende inspiratiebron voor een mooier interieur

Woon.Tijdens de donkerste maanden van het jaar brengen we veruit de meeste tijd in huis door en schenken we ook meer aandacht aan ons interieur. Deze vijf boeken zijn een inspiratiebron voor als je nog op zoek bent naar ideeën.

Binnenkijken bij verzamelaars

In dit boek openen twintig kunst- en designcollectioneurs exclusief de deuren van hun woning. Je kijkt je ogen uit: van Gerhard Richter en Paul McCarthy’s kabouter tot een iconische Jean Prouvé-tafel en de Living Tower van Verner Panton. Homes for Collectors kost 39,99 euro, telt 224 pagina’s en is uitgegeven door Lannoo. Bestellen kan hier.

Het eeuwige vakantiegevoel

Zekere in deze koude wintermaanden hunkeren we naar wat warmte. The Mediterranean Home schenkt die door de architectuur, decoratie, meubels en het interieurontwerp te tonen van de mooiste huizen in zuiderse landen. Als je er de juiste elementen uithaalt, zorg je thuis voor een instant en eeuwig vakantiegevoel. The Mediterranean Home kost 50 euro, telt 288 pagina’s en is uitgegeven door Gestalten. Bestellen kan hier .

Duurzaam wonen

The Green Life laat zien hoe je op een gemakkelijke manier een stijlvolle thuisomgeving kunt creëren die duurzaam, natuurlijk en gezond is. Per kamer krijg je makkelijk te realiseren concepten die je zelf kunt uitwerken. Het boek bevat ook een gedetailleerde materialengids en webadressen waar je duurzame producten vindt. The Green Life kost 20 euro, telt 20 pagina’s en is uitgegeven door Terra. Bestellen kan hier.

Dé interieurbijbel

De zevende editie van De Interieurbijbel is opnieuw een prima naslagwerk met de plus- en minpunten van alle materialen en technieken van vandaag. Het is een must-have voor elke (ver)bouwer. Of je nu van plan bent om een vloer te leggen, je raamdecoratie te vervangen of een nieuwe keuken te plaatsen: je vindt sowieso inspiratie in de honderden foto’s. Deze keer krijg je er ook tips van trend- en colorwatchter Hilde Francq bij. De Interieurbijbel kost 35 euro, telt 416 pagina’s en wordt uitgegeven door Lannoo. Bestellen kan hier.

Het juiste kleurenpalet

Met dit boek moet je zelf aan de slag, want het is een kleurenboek waarin je kunt experimenteren met verschillende combinaties en -stijlen. Er zijn tekeningen van alle ruimtes in huis, zodat je op het einde zeker weet welke paletten de juiste zijn voor jouw interieur. Inspiring Homes, kleuren voor volwassenen kost 16,95 euro, telt 48 pagina’s en wordt uitgegeven door ZNU. Bestellen kan hier.

