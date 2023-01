Deze 70-plussers gingen na hun pensioen weer aan de slag: “Ik was lijnpiloot, nu klus ik bij als conciërge in Het Plopsa hotel”

Sollicite­ren­de 50-plus­sers worden gediscrimi­neerd in Europa. Is 'ageism' het laatste aanvaarde vooroor­deel?

Op de Europese arbeidsmarkt wordt nog steeds veel gediscrimineerd op leeftijd, toont een nieuwe studie. Cru gezegd: een 50-plusser is afgeschreven. Het is máár één voorbeeld van ‘ageism’, dat nog alom aanwezig is in onze samenleving. Ook experte Ashton Applewhite ergert zich dood aan de vooroordelen over ouderen. Ze leert ons een ander, correct beeld aan. “Seksistisch en racistisch gedrag wordt afgestraft, maar op leeftijdsdiscriminatie wordt zelden gereageerd.”

