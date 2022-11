Deze 5 gebreken zien we het vaakst over het hoofd wanneer we een huis of appartement kopen

LiviosVeel jongeren storten zich op de vastgoedmarkt omwille van de stijgende rentevoeten van woonleningen. Toch is het belangrijk aandachtig de tijd te nemen om de - mogelijk verborgen - gebreken van een huis of appartement te detecteren. Anders wacht je alsnog een financiële nachtmerrie. Wat zijn de 5 vaakst voorkomende verborgen gebreken in een huis en hoe spoor je ze op? Bouwsite Livios klopte aan bij architect Wim Verschueren, adviseur bij de studiedienst van Netwerk Architecten Vlaanderen.

“Bij de aankoop van een woning zijn gebreken niet altijd eenvoudig vast te stellen. Sommige problemen zijn niet zichtbaar of werden gecamoufleerd. Neem daarom bij voorkeur een architect mee bij je bezoek of rondleiding. Die kan de aanwezige problemen analyseren en een inschatting maken wat het herstel zal kosten”, start Wim Verschueren zijn advies. Dit is volgens hem de top 5 van vaakst voorkomende verborgen gebreken.

1. Vochtproblemen

Met stip op nummer 1 staan vochtproblemen. “Er zijn verschillende types vochtproblemen: naast lekken heb je opstijgend vocht, doorslaand vocht en condensatievocht. Vochtproblemen kunnen resulteren in houtrot, schimmel, zwamvorming, loskomend en/of verweerd pleisterwerk of afwerkingslagen, zoutuitbloeiingen, een muffe geur, het verschijnen van insecten zoals zilvervisjes, enzovoort”, aldus Verschueren.

Let dus goed op dergelijke signalen tijdens je bezoek. Het is belangrijk om vochtproblemen te detecteren en zo snel mogelijk op te lossen. Ze kunnen immers leiden tot een behoorlijke aantasting van de woning.

“Je moet bijzondere aandacht besteden aan rottend hout. Hout rot door de aanwezigheid van vocht. Kortstondige bevochtiging is meestal geen probleem, maar een te hoog vochtpercentage voor langere tijd doet het hout rotten. Ook zwammen hebben een voorliefde voor houten constructies. Je kan dus het best de houten balklagen in kelders goed inspecteren.”

2. Stabiliteitsproblemen

“Stabiliteitsproblemen kunnen ontstaan door een gebrek in de funderingen en/of door doorbuigingen van constructie-elementen. Als resultaat van stabiliteitsproblemen krijg je verzakkingen, scheuren of barsten. Die kan je zien bij een rondleiding”, vertelt Verschueren.

Ook plaatselijke aantastingen van dragende elementen kunnen problemen veroorzaken. Zo kan corrosie van wapening in betonnen elementen deze zowel esthetisch als constructief aantasten. Houten constructie-elementen zoals dakspanten kunnen aangetast worden door zwammen of insecten zoals houtbokters. Een aantasting door insecten is te merken aan boorgaten of uitvliegopeningen in het hout. Door de funderingen te verstevigen of door aangetaste elementen te ‘genezen’ of te vervangen kan je de problemen oplossen.

3. Materiaalproblemen

“Materialen die vroeger vaak gebruikt werden, kunnen nu problematisch zijn. Mijd asbest - onder verschillende toepassingen - en loden waterleidingen. Naast gezondheidsaspecten zijn er ook materialen die onder invloed van weersomstandigheden vlugger verweren dan gewenst. Oude voegen of vorstgevoelige gevelstenen zijn hier een voorbeeld van. Ook ouder schrijnwerk kan vele gebreken vertonen. De oplossing is meestal het verwijderen en het vervangen van deze materialen.”

4. Problemen met de technische installaties

Verstoppingen van afvoerleidingen, lekkende rioleringen en/of regenwater- en septische putten, lekkende (ondergrondse) opslagtanks en lekkende waterleidingen kunnen aanleiding geven tot verzakkingen. Oude elektrische installaties kunnen een brandrisico inhouden. De oplossing bestaat er in een grondige analyse te maken van de problemen en gericht een oplossing uit te werken.

5. Onvoldoende isolatie

“Het ontbreken van isolatiemateriaal is naast een comfortprobleem uiteraard ook een probleem naar energiezuinigheid, zeker in huidige tijden met hoge energiekosten. Pols daarom steeds naar wat er in de woning precies gedaan werd op het vlak van isolatie en wees ambitieus in het verbeteren van de isolatiegraad van de woning. Dergelijke werken renderen zowel op korte als op langere termijn”, besluit Verschueren.

