Deze 4 renovaties moet je als verbouwer gezien hebben

“Hoe lager het uitgebla­zen volume, hoe groter de kans om later een hartziekte te ontwikke­len”: expert bespreekt je adem en hoe die je gezonder kan maken

Je kan je hart niet op commando vijftien slagen per minuut sneller doen kloppen, maar je kan wel doelbewust trager, dieper of oppervlakkiger ademen. “Je ademhaling is een van de weinige lichaamsfuncties die je bewust kan beïnvloeden”, zegt Joachim Meire, internationaal erkend yogadocent en auteur van Adem. “Precies die controle-optie maakt ademen zo interessant. Tot op vandaag gebruiken we onze ademhaling als een oeroud overlevingsmechanisme. Bij angst hou je de adem vast. Dat doe je ook wanneer je iets zwaars optilt, onder water duikt of in een stofwolk terechtkomt. Maar je kan je ademhaling ook gebruiken om je lichaam te hacken. In een maatschappij die gebukt gaat onder stress, is je ademhaling een bijzonder handige tool. Eentje die je bovendien altijd op zak hebt. Door eens diep te zuchten bijvoorbeeld, voel je de opgebouwde spanning in je lijf en hoofd instant wegvallen.”

