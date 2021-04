Deze 3 sectoren betalen een hoog startersloon

Chemie en farma – 2.933 euro

De sector met het hoogste gemiddelde loon is de chemie en de farma. Dat is zo als je begint, maar doorheen je carrière blijft het loon hoog. Veel bedrijven in de sector draaien permanent. Avond- en weekendwerk is dus voor veel werknemers vaste prik. En daarbij horen de nodige premies.

Ook zijn chemische en farmaceutische bedrijven op zoek naar medewerkers met een zeker opleidingsniveau en de nodige competenties. Technische, wetenschappelijke en digitale skills zijn vaak een vereiste. Bovendien is ook talenkennis niet onbelangrijk in de vaak internationale bedrijven in deze sector. Die speurtocht naar gekwalificeerde en deskundige medewerkers heeft een invloed op het loon.

De jobs in de chemie en farma zijn erg divers. Wat dacht je van operator, projectleider of verantwoordelijke voor het productieproces? Er is ook nood aan kwaliteitsmedewerkers en -managers en aan laboranten. Ook op de klantendienst, bij de boekhouding en in de administratie is er werk. En dat is nog maar een greep uit de meest gevraagde jobs.

Onderwijs, vorming en wetenschappelijk onderzoek – 2.776 euro

Een carrière in het onderwijs start je meestal met een of meer tijdelijke jobs, soms verdeeld over verschillende scholen. Toch is het startersloon in deze sector bij de betere op de markt. Let wel: dit gaat ook over de lonen van wie aan vorming of wetenschappelijk onderzoek doet.

Naast de specifieke job bepalen ook andere factoren het startersloon in het onderwijs. Zo kan voor starters die uit een andere sector komen de nuttige anciënniteit onder bepaalde voorwaarden meetellen. Je gezinssamenstelling, burgerlijke stand en bekwaamheidsbewijs spelen ook mee. Voor de vaste benoeming – die ook meespeelt in de loonvorming – kom je als starter nog niet in aanmerking.

Aan universiteiten kan onder bepaalde voorwaarden anciënniteit in een andere sector worden meegenomen. Ga je aan de slag als professor? Je exacte functie, anciënniteit en beroepservaring bepalen dan je loon. Aan de Universiteit Antwerpen bijvoorbeeld start een hoogleraar zonder anciënniteit met 5819,15 euro bruto.

In het onderwijs kan je in veel meer jobs aan de slag dan enkel als leerkracht. Denk bijvoorbeeld maar aan opvoerder, ICT-coördinator, verpleegkundige, logopedist, kinderverzorger of administratieve medewerker.

Overheid – 2.634 euro

De lonen voor starters bij de overheid zijn best aantrekkelijk. Het verschil met andere sectoren verkleint wel in de loop van je carrière. Barema’s bepalen de hoogte van je loon en die zijn dan weer verbonden aan je diploma.

De vraag of je contractueel dan wel statutair ambtenaar bent, heeft aan het begin van je loopbaan nog geen invloed op het bedrag dat je verdient. Gaandeweg is er wel een verschil en zullen statutairen beter verdienen. Als contractuele betaal je wel iets meer RSZ-bijdragen.

De jobmogelijkheden bij de overheid opsommen, zou ons veel te ver leiden. Er zijn immers veel jobs, voor alle mogelijke profielen. Alleen al voor de Vlaamse overheid werken 29.005 mensen (gegevens uit 2019). Wat ook jouw beeld is van de job van een ambtenaar, weet dat de overheid veel meer is dan een ministerie of gemeentehuis. Ook het onderwijs, de politie, de NMBS, de VRT en heel wat andere organisaties behoren tot de overheid.

