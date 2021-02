De zin en onzin van spontaan solliciteren: enkele tips

SolliciterenEen spontane of vrije sollicitatie is een beetje een sprong in het duister. Je kan je dan ook afvragen of het wel zin heeft om je kostbare tijd erin te steken. Jobat.be bekijkt hoe je zo’n sollicitatie aanpakt en waar je allemaal rekening mee moet houden.

Het was een opvallende vaststelling een aantal jaar geleden in een analyse van Randstad: wie op zoek is naar een nieuwe job, heeft nog het meeste kans op succes met een spontane sollicitatie. De veronderstelling dat die in 99% van de gevallen niet eens bekeken worden, klopt dus alleszins niet. Tezelfdertijd moet je als sollicitant ook leren aanvoelen waar een vrije sollicitatie wel en niet gepast is. Enkele tips.

1. Concretiseer de functies die je kan uitoefenen

Hoe minder niche, hoe beter, en ook met een knelpuntberoep zal je sneller een telefoon krijgen dat er interesse is. Meestal zal je ook meer succes boeken bij een grotere organisatie, waar het personeelbestand sowieso meer een komen en gaan is, dan bij een klein familiebedrijfje dat niet noodzakelijk budgetten op overschot heeft om nieuwe mensen aan te werven.

2. Maak een cv en motivatiebrief op maat

Dit is altijd aan de orde voor iedereen die solliciteert, maar extra belangrijk als je je spontaan ergens aanmeldt. Nog een aanvullende tip hierbij: je motivatiebrief moet hier echt vonken geven, en tezelfdertijd liefst ook niet te lang zijn.

In je brief moet je verduidelijken:

* waarom je per se bij bedrijf of organisatie X wil werken

* welke jobs je allemaal zou kunnen uitoefenen

* waarom jij een te overwegen kandidaat bent

Omdat je niet kan focussen op een concrete functie, zet je in de verf waarom je in het bedrijf in kwestie helemaal op je plek zou zitten. Bij gebrek aan een vacature als leidraad, dien je op een andere manier uit te pluizen waar het bedrijf belang aan hecht en waar je best accenten legt. De snelste methode bestaat erin de website te ontleden. De meeste bedrijven lichten daar hun bedrijfsfilosofie toe. Maar je kan ook vacatures voor andere functies in het bedrijf opspeuren en op die manier nuttige informatie vergaren.

Niet zeker of je motivatiebrief en cv volgens de huidige regels van de kunst opgesteld zijn? Bekijk hier een goed voorbeeld van een brief en een cv.

3. Bij wie moet je zijn?

Vervolgens komt het erop aan om je te richten tot de juiste persoon.

Er zijn bedrijven - meestal grotere - waar je via de website spontaan kan solliciteren, bijvoorbeeld bij VRT, de meeste universitaire ziekenhuizen, de mediagroepen (DPG Media, Roularta, Mediahuis), Federale Overheidsdienst Justitie, Fluvius, BMW, JBC, en nog veel meer. Daar zal zo’n vrije sollicitatie automatisch goed terechtkomen.

Is die mogelijkheid er niet? Bekijk dan eerst eens de andere vacatures die het bedrijf heeft of had; de contactpersoon die daarop vermeld staat is vaak de persoon die je best aanschrijft. Of zoek via de ‘over ons’- of ‘ons team’-pagina op de website naar de persoon die zich met personeelszaken bezighoudt.

Simpelweg bellen is ook een optie. Draai het algemene infonummer en vraag tot wie je je mag richten. Vaak loont het ook om via LinkedIn contact te zoeken met een rekruteerder.

4. Assertief zijn

Spontaan solliciteren vraagt om een andere aanpak dan gericht solliciteren. De werkgever in kwestie zit niet noodzakelijk verlegen om extra personeel, dus zal je zelf al je overtuigingskracht in de strijd moeten werpen wil je je binnen werken. Je moet er ook echt je werk van maken. Je motivatiebrief mag geen dertien in een dozijn-brief zijn die je naar élk bedrijf in de regio stuurt.

Je hanteert best ook een stevige opvolgstrategie. Zo zou je een week na je sollicitatiemail kunnen bellen met de vraag of de brief goed terechtkwam en of iemand je feedback kan bezorgen of te woord kan staan. Wees assertief tot je die feedback ook krijgt, want alleen zo weet je of je wel of niet een kans maakt, opgenomen kan worden in een wervingsreserve of waar je bij volgende spontane sollicitaties meer rekening mee moet houden.

Lees meer op Jobat.be: