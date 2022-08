De woning van Nathalie straalt pure vakantie uit: “Op een zonnige dag droom ik soms een beetje weg naar Miami”

Binnenkijker BINNENKIJ­KER. In de villa van Peter en Myriam staat kunst centraal: “We stemmen de inrichting van elke kamer af op een specifiek werk"

Elke week delen we de beste ‘Binnenkijkers’ die onze woonexpert Björn Cocquyt voor HLN heeft gemaakt. Deze woning bezocht hij in juni 2021. In de villa van Myriam (49) en Peter Vanmaldeghem (55) in ’s Gravenwezel word je omringd door kunst. In elke kamer zijn alle kleuren, meubels en decoratie afgestemd op een specifiek werk. “Meestal wordt kunst pas in laatste instantie toegevoegd, maar ik deed het omgekeerde”, zegt Peter.

29 juli