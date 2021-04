De vijf meest prangende vragen over 5G beantwoord

De eerste 5G-netwerken in ons land zijn operationeel, de eerste smartphones waarmee je op dat gigasnelle netwerk kan, liggen in de winkel. Is het al tijd om mee op de kar te springen? De vijf meest nijpende vragen over 5G op een rij.

Wat betekent ‘5G’ eigenlijk?

De ‘G’ staat voor ‘generatie’. We staan dus voor de vijfde technologische sprong die mobiele data heeft gemaakt. De andere G’s gaan tot bijna veertig jaar terug in de tijd:

1G - De eerste generatie mobiele telefoons dateert uit 1983: de toestellen - veelal autotelefoons - konden uitsluitend stemtelefonie leveren.

2G – Begin jaren 90 kwamen de gsm’s op de markt: je kon ermee bellen, maar ze konden ook eenvoudige gegevens doorstralen. We zagen de opkomst van SMS, MMS en (wie herinnert zich dat nog?) WAP.

3G – Onder de noemer ‘3G’ konden verschillende geavanceerde mobilofoondiensten worden ondergebracht. Geavanceerde telefoons uit de vroege jaren 2000 profiteerden van de - naar huidige maatstaven erg matige - internetsnelheid die de derde generatie binnenbracht.

4G - De huidige generatie dataverbindingen was, een tiental jaar geleden, de eerste die mobiel internet zonder horten en stoten leverde. 4G maakt onder meer vlot websurfen of YouTube kijken op de smartphone mogelijk, maar de verbinding is nog niet zo snel als diegene die draadloos internet aanbiedt.

Wat kan je nu met 5G doen?

Waarom zou je, als je zou voldoen aan de technische vereisten, overschakelen naar 5G? Je snelheid zal, om te beginnen, een pak hoger liggen dan die van 4G-mobilofoondata. Het verschil is niet min. Over het downloaden van een pakketje data van 5 gigabyte – zeg maar een film van ongeveer twee uur in 4K-kwaliteit – doe je op een 4G-netwerk zo’n zes minuten. Via 5G haal je diezelfde film binnen op 40 seconden.

Heel wat gebruikers zullen die snelheidswinst – terecht – net iets te weinig verschil vinden om te investeren in een nieuwe smartphone en misschien wel een duurder abonnement. Maar het gaat om meer dan alleen maar snelheid. 5G, in zijn uiteindelijke, opperste vorm, levert vooral meer bandbreedte. Zie het als een ruimere buis waardoor meer flinterdunne draadjes kunnen worden getrokken. Dat betekent onder meer dat toekomstige YouTube-video’s niet alleen zonder haperingen zullen binnenkomen, maar ook met een mooiere beeldkwaliteit. Zeker gamers zullen blij zijn met de constantere bandbreedte om ‘Fortnite’, 'Call of Duty’ ‘Mobile’ of ‘PUBG Mobile’ tegen hun vrienden te spelen. Op 4G-netwerken gaf dat weleens vervelende sputteringen.

Wie biedt 5G al aan?

Op dit moment levert alleen telecomoperator Proximus 5G-dekking. En ook daar is het 5G-netwerk beperkt: de operator is zijn nieuwe gsm-masten nog aan het plaatsen. Je moet weten dat een 5G-netwerk een veel dichter netwerk van masten vereist, en dat vraagt een enorme investering van de operator. De andere telco’s in ons land, Orange en Telenet, zijn evengoed bezig aan een 5G-uitrol, maar dat loopt iets trager. Ook omdat er wat administratieve stremmingen zijn: de overheid heeft, net zoals dat twintig jaar geleden bij 4G gebeurde, licenties geveild om 5G-mobilofonie te mogen aanbieden, en de telecombedrijven hebben nog maar voorlopige licenties gekregen. Dat proces zou pas tegen eind dit jaar volledig afgerond zijn.

Waar vind je al geografische 5G-dekking?

Proximus levert momenteel 5G in een dertigtal gemeenten in Vlaanderen. Maar pas op: 5G is, op dit moment, niet altijd écht 5G. In het merendeel van die locaties levert Proximus voorlopig een mobiele datadekking die ‘5G Light’ heet en ongeveer 30 procent meer bandbreedte levert dan 4G. Alleen in Antwerpen, Gent en Haasrode werd op dit moment het licht op groen gezet voor een volledig 5G-netwerk.

Welke smartphones kunnen met 5G werken?

Sinds 2020 druppelen de eerste smartphones met 5G op de markt. Ondertussen zijn ze al relatief talrijk. Gekende smartphone-modellen zoals de iPhone 12 en Samsung Galaxy S21 beschikken over 5G. Maar het blijft niet bij die ‘flagship’-producten: je vindt al 5G-waardige toestellen voor 300 euro, zoals de 5G-editie van de OnePlus Nord.

Volledig scherm Samsung Galaxy S21+ & Iphone 12 Pro © Samsung - Apple

Volledig scherm Een 5G-telefoon hoeft geen stukken van mensen te kosten: de OnePlus Nord 5G vind je voor 300 euro. © OnePlus

