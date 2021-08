De vakantie van Evelien Van Hamme (38): “Ik kocht via eSkyTravel valse tickets voor een vlucht die niet bestond, dus nu zit ik in mijn zetel in plaats van in Spanje”

In onze rubriek Centen & percenten, die voor de gelegenheid een zomers tintje kreeg, vertelt actrice Evelien Van Hamme (38) uit kijkcijferhit Dertigers honderduit over waar ze haar vakantiegeld aan uitgeeft. “Op restaurant betaal ik nooit 50 euro voor één fles wijn. Voor dat bedrag koop ik liever verschillende flessen in de supermarkt.”