De uitgeleefde bungalow van Ken en Ben veranderde in een luxevilla die 1,2 miljoen waard is: “En zelfs aan dat bedrag zou de verkoop snel gaan”

Hoeveel energie verbruiken onze elektri­sche toestellen? En waar kan je het meest op besparen? Ener­gie-experte geeft advies

Je zou er bijna niet bij stilstaan, maar ons huis staat vól met tal van elektrische toestellen die we continu of sporadisch gebruiken. Dat betekent ook dat we tal van mogelijkheid hebben om energie te besparen. Om te weten waar we de meeste winst kunnen nemen, komt het er volgens Almut Bonhage, energie-experte bij Bond Beter Leefmilieu, op aan te weten waar we het grootste energieverbruik optekenen.

17 september