De tekenbonus: een wapen in de ‘war for talent’?

Wat is een tekenbonus?

Een bedrag dat je eenmalig krijgt als je start bij een nieuwe werkgever, dat is een tekenbonus. Het gaat dus om een geldsom die je ontvangt bovenop je loon. Het is een extraatje om je te overtuigen bij een bedrijf te tekenen.

Waarom betalen bedrijven een tekenbonus?

Als ze bepaalde vacatures niet ingevuld krijgen, kunnen bedrijven overwegen om met een tekenbonus uit te pakken. In de ‘war for talent’ is het een van de mogelijke wapens. Bij Plopsa gaat het om horecajobs, technische profielen en redders. “We hebben de tekenbonus in het verleden al eerder toegepast”, klinkt het bij Sofie Billiauw, CFO van de Plopsa Group. “We hebben er dus al positieve ervaringen mee. De bonus zorgt ervoor dat we bij potentiële kandidaten interesse opwekken. In De Panne zitten we nu eenmaal in een uithoek van België. Maar we stellen vast dat de krapte op de arbeidsmarkt op al onze locaties speelt.”

Als een bedrijf een bepaalde kandidaat echt wil, dan kan het met de tekenbonus sommige financiële wensen inwilligen. Denk maar aan de compensatie van een misgelopen eindejaarspremie wanneer een werknemer in het laatste kwartaal van job verandert. Of aan het wegwerken van het verschil in loon als blijkt dat het salaris bij de nieuwe werkgever lager is. Voor een bedrijf is de eenmalige kost van een tekenbonus financieel interessanter dan een hoger brutoloon, waarop ze bovendien nog sociale bijdragen moeten betalen.

Hoeveel bedraagt zo’n tekenbonus?

Een standaardbedrag of -percentage is er niet. Bij Plopsa loopt de bonus op tot 10.000 euro, afhankelijk van het contract. De internationale recruiter Robert Walters schat dat profielen van het midden- of topmanagement kunnen rekenen op zowat 20% van het bruto jaarsalaris. Maar het kan ook best wat minder zijn. In de Verenigde Staten betalen bijvoorbeeld Amazon en Walt Disney World in Florida (maximum) 1.000 dollar aan nieuwe werkkrachten.

Wat zijn de risico’s van een tekenbonus voor een bedrijf?

Het is natuurlijk mogelijk dat een nieuwe werknemer vrij snel het bedrijf weer verlaat en de tekenbonus bijhoudt. Een clausule in het contract kan dat voorkomen. Daarin staat dan dat de werknemer de bonus gedeeltelijk of pro rata terugbetaalt als hij vroegtijdig opstapt.

Een ander risico is dat kandidaten zich blindstaren op de bonus en zich te weinig afvragen of de job wel iets voor hen is. “Mensen die louter voor de bonus solliciteren, halen we er tijdens de screening en de gesprekken wel uit”, zegt Sofie Billiauw. “Motivatie en een hands-on mentaliteit zijn voor ons heel belangrijk. We testen of de sollicitanten ‘Plopsa’ zijn. Is dit zo, dan zetten we de sollicitatieprocedure verder.”

Voor welke jobs betalen bedrijven een tekenbonus?

Bij een tekenbonus denk je misschien meteen aan managementfuncties of ICT-jobs. Het klopt dat voor die profielen een tekenbonus kan worden voorgesteld. Maar de voorbeelden van Plopsaland en Walt Disney World tonen aan dat ook horecapersoneel en technische profielen een tekenbonus kunnen ontvangen. En Amazon kondigde in de VS een tekenbonus aan voor 75.000 nieuwe magazijniers en chauffeurs.

Wat zijn de alternatieven voor de tekenbonus?

Naast de tekenbonus kunnen werkgevers kandidaten ook met andere beloningen proberen over de streep te trekken. “Bij een retentiebonus betaalt een bedrijf een bonus na 6 of 12 maanden tijd”, vertelt Virginie Verschooris, verloningspecialist bij SD Worx. “Een alternatief is het overnemen van de anciënniteit van de kandidaat. Verder kan de werkgever een bedrijfswagen al voor de start ter beschikking stellen van de kandidaat, bijvoorbeeld als die pas afgestudeerd is. En tenslotte kunnen ook een flexibel verloningspakket of een pakket op maat kandidaten over de streep trekken, net als opleidingen waaraan een stevig prijskaartje vasthangt.”

