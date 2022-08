“De teelbal kan binnen de zes uur afsterven”: wat is teelbaltorsie en hoe herken je het?

Vergeet wijn of bier, vandaag drink je sake op restaurant: wat is die drank precies? Antwerpse Master of sake sommelier Jonas Kellens legt uit

Vergeet wijn of bier bij je restaurantbezoek: vandaag drink je sake. Hoewel het drankje populair is, zijn de Master of Sake Sommeliers daarentegen wereldwijd beperkt. De Antwerpse Jonas Kellens van restaurant DIM Dining is er sinds deze week één van. Ook in zijn zaak bestellen gasten vaker sakes bij de gerechten dan wijn. Maar waarom is die drank zo populair? En hoe moet je het serveren? Jonas legt je er alles over uit. “De prijs is geen kwaliteitsindicatie bij sake.”

24 augustus