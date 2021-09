"De stap naar een inlegkruisje of andere middelen is vaak groot, want dan geef je toe dat er iets aan de hand is": incontinentie treft ook mannen

“De penis is de antenne van het hart”: 1 op de 2 mannen krijgt ooit erectiepro­ble­men. Wanneer loop je gevaar?

11 mei Maar liefst de helft van de mannen van boven de veertig krijgt ooit te maken met impotentie of erectieproblemen. En dat kan volgens de gespecialiseerde uroloog dr. Koen Van Renterghem - bekend van ‘Topdokters’ - de voorbode zijn van een levensbedreigend probleem. “Een erectiele disfunctie geeft vaak aan dat er een probleem is met de doorstroming van het bloed.” Wanneer moet je je zorgen maken en hoe voorkom je het? Zes vragen aan de uroloog over deze vervelende kwaal.