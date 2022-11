De Rode Duivels wereldkampioen? Het gebeurde (volgens sommigen) in 1920

HLN ShopOp 20 november gaat het WK in Qatar van start. Of de Rode Duivels het ditmaal kunnen waarmaken, moeten we in spanning afwachten. Doorheen hun lange carrière hebben ze alvast heel wat straffe momenten beleefd, sommige al wat bekender dan andere. De gloednieuwe uitgave ‘De grote encyclopedie van de Rode Duivels’ blikt terug op het veelbewogen parcours dat onze nationale ploeg sinds het prille begin rond 1900 heeft afgelegd. HLN Shop prikte daar enkele memorabele prestaties uit.

Eerste keer wereldkampioen?

Tijdens hun 120-jarig bestaan schopten de Rode Duivels het één keer tot wereldkampioen, alleszins toch volgens sommigen en - we moeten eerlijk zijn - onofficieel. Haast niemand die het echter kan navertellen, want dat is nu alweer een dikke eeuw geleden, op de Olympische Spelen (VIIe Olympiade) van 1920, gehouden in Antwerpen. Die wereldtitel dankten de Duivels aan hun toch ietwat bizarre triomf in de finale tegen het toenmalige Tsjecho-Slowakije, dat ze met 2-0 het veld uitsloegen. Letterlijk dan, want de Tsjecho-Slowaakse ploeg verliet na 43 minuten het veld uit protest tegen een beslissing van de scheidsrechter. Ze keerden niet meer terug en wierpen de Belgen het goud in de schoot.

Ook al vond het eerste officiële WK voetbal pas in 1930 in Uruguay plaats, toch was de teneur in de internationale pers duidelijk na het olympisch goud van België in 1920: “Belgen, vergeet nooit de naam van uwer eersten wereldkampioenen op voetbalgebied.”

Volledig scherm De ‘wereldkampioenen’ van 1920, onze Rode Duivels, tijdens de Olympische Spelen in Antwerpen. © Wikimedia Domaine Public

Bedenkelijk brons

Toch was dit niet de eerste Belgische medaille. Twintig jaar eerder bemachtigde een Belgische selectie op de Olympische Spelen van 1900 in Parijs de derde podiumplaats. Maar ook dit was een eigenaardige overwinning: er namen immers slechts drie ploegen aan het toernooi deel. Het Engelse team veroverde goud, Frankrijk ging met zilver aan de haal en de Belgen strandden na een zware 6-2 opdoffer op de derde en laatste plek, maar kregen dus tóch het brons om de nek. De officiële oprichting van de nationale ploeg vond echter pas later plaats.

Povere prestaties op eerste WK

Beide Belgische podiumplaatsen stammen uit de periode vóór de oprichting van het WK. Dit ging pas voor de eerste keer door in 1930, nadat midden jaren 20 beslist werd voetbal niet meer te erkennen als Olympische sport. Daarop organiseerde de FIFA een eigen toernooi. De Belgische ploeg nam als één van de weinigen deel aan dit allereerste WK, maar kwam van een kale reis terug.

Gastland voor het eerste WK was Uruguay, dat in 1930 de 100e verjaardag van zijn onafhankelijkheid vierde. De Belgische ploeg zette met een luxueus schip koers naar Zuid-Amerika. Tijdens de reis die vijftien dagen zou duren, met tussenstops in onder meer Rio de Janeiro en Buenos Aires, ging het er zo gezellig aan toe dat de strijdvaardigheid wellicht kelderde. Aanvaller Bernard Voorhoof was zelfs maar liefst 8 kilo aangekomen toen ze uiteindelijk voet aan wal zetten in Uruguay. Na verlies tegen de Verenigde Staten en Paraguay konden de Belgen dan ook in geen tijd weer huiswaarts keren.

Eén eeuw geduld

De supporters moesten net geen 100 jaar geduld oefenen vooraleer de Duivels een eerste officiële medaille mee naar huis mochten nemen: op het WK in Rusland in 2018 veroverden ze een derde plek. Vooral de wedstrijd tegen Japan is op het netvlies gebrand. De Rode Duivels konden toen maar nipt ontsnappen aan een voortijdige uitschakeling. In de tweede helft scoorde Japan tweemaal op rij. Die achterstand wisten de Belgen tegen het einde van de match als bij wonder nog goed te maken na doelpunten van Vertonghen en Fellaini. En in de állerlaatste seconden van de extra tijd maakte Chadli de miraculeuze beslissende goal en stootte het Belgische team door naar de kwartfinales.

Daar speelden ze de Brazilianen op memorabele wijze naar huis, om vervolgens het onderspit te delven tegen een weinig sportieve Franse ploeg in de halve finale. In de kleine finale won onze ‘gouden generatie’ van de Engelsen en verwierf aldus het brons, hun eerste (en hopelijk niet laatste) trofee op een WK.

Volledig scherm De bronzen Duivels op het WK van 2018 in Rusland. © BELGA

Mexico 1986

In de bijna honderd jaar tussen de twee medailles waren er, naast talrijke nederlagen, ook enkele belangrijke lichtpunten. Op het EK van 1972 raakten de Belgen tot in de kwartfinales, en eindigden als derde: hun eerste podiumplek sinds 1920, maar ditmaal dus geen wereldtitel. Dat geldt ook voor de titel van Europees vicekampioen die ze in 1980 op hun conto schreven.

Onder de WK’s staat vooral 1986 in het geheugen gegrift. Na een legendarische wedstrijd in Mexico tegen de Sovjet-Unie, die de Duivels met 3-4 wonnen, plaatste het Belgische team zich voor de kwartfinales. Hierin namen ze het op tegen Spanje en strandden na verlengingen op een 1-1. Tijdens de strafschoppen wist Jean-Marie Pfaff de bal één keer buiten te houden, terwijl de Duivels stuk voor stuk de netten deden trillen. Diego Maradona maakte in de halve finale helaas een einde aan de droom van Belgisch goud en na een 2-4 nederlaag tegen Frankrijk in de troostfinale, moesten de Belgen zich uiteindelijk tevreden stellen met een vierde plaats.

Volledig scherm Maradona dribbelt verschillende Rode Duivels op het WK van 1986, dat Argentinië uiteindelijk ook wint. © Getty

