"De ouder bepaalt wat, waar en wanneer er gegeten wordt. Het kind of en hoeveel": diëtiste geeft advies voor ouders van moeilijke eters

3 maart Niet alleen Vlaamse volwassenen maar ook kinderen kampen steeds vaker met overgewicht. Om dat tegen te gaan zouden kinderen van 6 tot 17 volgens de bewegingsdriehoek minstens een uur per dag matig tot intensief moeten bewegen. Maar hoe haalt je kroost dat minimum als het winter is en de meeste sportclubs door corona dicht zijn? “Steek zelf een kinderwork-out in elkaar!”, zegt personal trainer Johan van Move To Cure, de praktijk van Lieven Maesschalck. Hij toont hoe je dat het best aanpakt.