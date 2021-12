De nieuwe MacBook Pro pronkt (terecht) met iets ouderwets

TweakersApples nieuwste MacBook Pro moet de grootste kritiek van professionals wegnemen. Maar is het daadwerkelijk een goede laptop? Tweakers.net legt de nieuwkomer voor je op het rooster: is de MacBook Pro 2021 een werkpaard, of toch eerder een paradepaard?

In de zomer van 2020 kondigde Apple aan dat het zou stoppen processors van Intel af te nemen en in plaats daarvan eigen chips zou gaan gebruiken. Een paar maanden later maakte het bedrijf deze belofte waar, met de introductie van de M1-processor, die vervolgens in de MacBook Air en de kleinere MacBook Pro verscheen.

Nu heeft Apple een 14 en 16 inch MacBook Pro uitgebracht waar de eigen processor in verwerkt is. Het leuke van deze nieuwe MacBooks is dat je in een oogopslag ziet dat ze echt nieuw zijn. Bij de laatste MacBook Air stapte Apple over van Intel-processors naar eigen chips, maar liet het de buitenkant van de laptop ongemoeid. Dat is nu wel even anders.

De laptop is duidelijk dikker geworden dan zijn voorgangers en staat op vier rubberen voetjes die ook wat hoger lijken dan bij de oude MacBooks. Ook het toetsenbord neemt meer ruimte in, doordat de bovenste toetsenrij even hoog is als de rijen daaronder. Waar de vorige generatie MacBook Pro nog zo dun mogelijk gemaakt leek te zijn en voorzien werd van een Touch Bar, lijkt de nieuwe MacBook Pro uit te moeten stralen dat hij een degelijk werkpaard is.

Hoe komt de nieuwe MacBook uit de test van de expert? Bekijk de video op Tweakers.net

Eindelijk meer aansluitingen

Dat zie je ook aan de aansluitingen; die zijn niet meer beperkt tot twee USB-C-poorten per kant, maar er zitten een gewone HDMI-poort en een kaartlezer op. Het zijn praktische zaken die gebruikers vaak nodig hebben en waarvoor ze nu geen verloopkabel mee hoeven te nemen.

Voor de liefhebbers van USB-C: die poorten zitten er nog steeds op, maar het zijn er nu in totaal drie, waar de oude 16" MacBook Pro er nog vier had. De poorten kan je gebruiken om een extern scherm te verbinden, maar ook om de laptop mee op te laden.

Magneetkabel

Standaard worden de laptops echter geleverd met een USB-C-lader met een magnetische MagSafe 3-kabel. Het idee achter de magnetische aansluiting is dat hij losschiet als je per ongeluk over de laadkabel struikelt, zodat je de laptop niet van tafel sleurt.

Ondanks dat er meer aansluitingen op de behuizing zitten dan bij de voorgangers, is het ontwerp van de MacBook Pro nog altijd strak en minimalistisch. Het geheel is van aluminium gemaakt en voelt bijzonder solide aan. Dat merk je ook aan het schermscharnier. Dat is soepel genoeg om het scherm met een vinger open te duwen, maar biedt genoeg weerstand om ervoor te zorgen dat het niet ‘wiebelig’ aanvoelt.

Volledig scherm Op de linkerzijde vind je een SD-kaartlezer, usb-c en HDMI. © Tweakers

Laptop uit de toekomst

Het hart van de MacBook’s Pro bestaat uit Apples nieuwe M1 Pro- en M1 Max-processors. Die kunnen zich meten met de snelste processoren van concurrenten Intel en AMD, terwijl de koeling veel minder lawaai maakt. Hetzelfde geldt voor de grafische chip, die bliksemsnel kan zijn - afhankelijk van de benchmark - en eveneens weinig warmte ontwikkelt.

Indrukwekkend is verder het beeld. HDR-beelden knallen er vanaf door de hoge (piek-)helderheid, terwijl de kleurweergave bijzonder accuraat is. Het voelt, al klinkt dat misschien een beetje overdreven, alsof je op een laptop uit de toekomst werkt. Overdreven of niet, deze MacBook zal ongetwijfeld model staan voor laptopbouwers wereldwijd. We kunnen niet wachten tot andere bedrijven het scherm van deze laptop zullen evenaren.

Slechte responstijd en kortere accuduur

Maar, hoe enthousiast we ook over de hardware worden, perfect zijn de nieuwe MacBooks niet. De responstijden van de schermen vallen tegen en afgaande op Apples beloften hadden we een langere accuwerktijd verwacht. Die ligt, met een werktijd tussen de 12 en 14 uur bij webbrowsen, lager dan bij eerdere MacBooks.

Daarnaast vallen we, zoals wel vaker, over de meerprijzen die Apple rekent voor de hardware-upgrades. De 512GB-opslag verdubbelen naar 1TB kost 230 euro, terwijl je voor een upgrade van het werkgeheugen van 16 naar 32GB maar liefst 460 euro kwijt bent. Over één ding kunnen we echter niet meer klagen: de SD-kaartlezer. Die zit er gewoon weer op en daarmee pronkt het werkpaard van de toekomst - geheel terecht overigens - met een geheugensleuf uit het verleden.

Conclusie

Apple’s 2021-model van de MacBook Pro komt in 14 en 16 inch (35,56 en 40,64 cm) en het mooie is dat je beide modellen van de snelste hardware kunt voorzien. Die snelle hardware is vervolgens te vergelijken met het snelste dat Intel, AMD en Nvidia te bieden hebben, hoewel de prestaties per toepassing verschillen.

Het scherm heeft een miniled-backlight en biedt fantastische HDR-weergave. Helaas zijn de responstijden van het scherm wel slecht. Daarnaast valt de accuduur enigszins tegen en is het instapmodel nog wel betaalbaar, maar zijn upgrades zeer prijzig.

De buitenkant van de laptop is ook aangepast en die is nu voorzien van praktischere aansluitingen. Daarnaast is de geluidskwaliteit voor een laptop erg goed en is ook de stap naar een 1080p-webcam een welkome upgrade.

Meer details kennen? Bekijk de volledige versie van de recensie op Tweakers

Lees ook op Tweakers.net:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Hardware.info.

Hardware.info is een expertensite die technologieproducten en hun prijzen vergelijkt.