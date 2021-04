De nieuwe generatie beleggers: jong, geïnformeerd en tuk op rendement

Leergeld betaald

Brecht Van de Vyvere uit Roeselare volgde al op twaalfjarige leeftijd de aandelenportefeuille van zijn vader mee op. Hij overtuigde hem er zelfs van om een specifiek aandeel te kopen, wat meteen resulteerde in een mooi rendement. Gesterkt door die ervaring, vroeg Brecht zijn vader om verder te mogen beleggen. “Ik investeerde op veertienjarige leeftijd 1.000 euro. Mijn kennis bleek toen gewoon te beperkt. Ik nam grote risico’s en begon sterk te speculeren. Mijn beleggingsbalans zakte in geen tijd terug naar nul. Ik betaalde dus letterlijk en figuurlijk leergeld”, vertelt Brecht.

Volledig scherm Brecht Van de Vyvere (20) © rv

YouTube, De Tijd en Discord

Brecht liet het beleggen enkele jaren voor wat het was. Tot hij samen met vrienden sterk scoorde op een beurswedstrijd. “Mijn interesse was opnieuw aangewakkerd. Ik lijstte mijn beginnersfouten uit het verleden op en informeerde me voor mijn tweede beleggingsavontuur veel grondiger.” De tips van Amerikaanse beleggingsexperts op YouTube legden de student alleszins geen windeieren.

“Ik investeerde ongeveer 300 euro en boekte na enkele weken al een rendement van 150 procent.” Dat succes smaakte naar meer. YouTube blijft sindsdien een dankbare inspiratiebron, maar lang niet de enige. “Ik lees dagelijks De Tijd en steek ook veel op uit mijn opleiding als handelsingenieur. Daarnaast overleg ik via het chatprogramma Discord met beleggers die mijn strategie delen.”

Resoluut voor exponentiële winst

Die strategie is vooral gericht op jonge Amerikaanse groeibedrijven met een groot potentieel. De grotere risico’s neemt de studerende belegger voor lief. “Wanneer je in tien bedrijven investeert, met een reële kans op een vertienvoudiging van hun waarde, dan hoeven er slechts drie de verwachtingen in te lossen om een mooie winst te boeken. Ik vind dat je net als jonge belegger moet inzetten op exponentiële groei. Wanneer je gesetteld bent, is het misschien wel aangewezen om stabiliteit voorop te stellen.”

Hoofd koel houden

Brecht huldigt de beurswijsheid: ‘time in the market beats timing the market’. Of vrij vertaald: de tijd die je in de markt blijft, is voor je rendement veel belangrijker dan het exacte instapmoment. “Ik investeer een relatief beperkt startbedrag en bouw mijn positie binnen een bedrijf maandelijks op. Ik hanteer een langetermijnstrategie en focus me dus niet op een snelle verkoop. Aandelen vinden, is op zich niet moeilijk. De kunst bestaat er wel in om zowel bij positieve als negatieve beursprestaties het hoofd koel te houden. Je moet leren omgaan met verliezen en niet te hard van stapel lopen bij positieve aandelencurves.”

4.000 à 5.000 euro geïnvesteerd

Brecht belegt zowel samen met zijn vader als zelfstandig. “Ik investeerde zelf al tussen 4.000 en 5.000 euro, wat me in 2020 een rendement van 118 procent opleverde. Hoewel dat significant hoger ligt dan de spaarrente, hou ik altijd een spaarbuffer achter de hand. Ik wil volgende zomer 2.000 euro verdienen, wat me toelaat om gedurende tien maanden 200 euro te investeren.”

Beleggingsclub voor studenten

Beleggen is voor Brecht uitgegroeid tot een hobby. “Ik ben er dagelijks zeker een uur mee bezig. Een verslaving zou ik het niet noemen, maar het werkt wel aanstekelijk wanneer je merkt dat jouw opzoekings- en berekeningswerk uitmondt in mooie prestaties.” Om zijn kennis bij te spijkeren, sloot Brecht zich enkele maanden aan bij Greenhill Capital, een club die studenten laat kennismaken met beleggen. “Zo’n lidmaatschap levert interessante inzichten op. We steken de koppen maandelijks bij elkaar. In niet-coronatijden delen ook gastexperts hun kennis met de leden.”

Iedereen kan beleggen

Dat het aantal jonge beleggers volgens beurswaakhond FSMA aandikt, beschouwt Brecht als een logische evolutie. “Iedereen die over de juiste ingesteldheid beschikt, vindt wel een oplossing op zijn maat. Voor wie zich niet in de beursmechanismen kan of wil verdiepen, bestaan er ook instapklare beleggingsproducten zoals ETF’s (Exchange-Trade Funds), die meteen in een mandje aandelen van een beursindex investeren.”

Beleggingsclub ziet aantal leden sterk stijgen

Greenhill Capital telt sinds zijn oprichting vier jaar geleden al 450 leden, van wie er zich bijna 175 aansloten in de jaargang 2020-2021. Die groei schrijft Tibo Gisquiere, Head of Business Relations bij Greenhill Capital Belgium, toe aan verschillende factoren: “Jongeren willen zich wapenen naar de toekomst toe. Nu rente op spaarboekjes niet eens de inflatie dekt, zoeken ze manieren om toch rendement te behalen. Veel leden hebben langetermijndoelen voor ogen, zoals sparen voor het aankopen van een huis, extra’s bij pensioen,… Beleggen is voor hen het beste substituut.”

Daarnaast is er volgens Tibo sprake van een corona-effect. “Niet-financiële media schreven veel meer over de beurs dan voorheen, onder meer in de context van de terugval en het herstel van de aandelenmarkten. Door enkele gemediatiseerde verhalen, zoals dat van de koersschommelingen bij Gamestop, stelden velen vast dat beleggen veel geld kan opleveren op een korte termijn. Ook de vrijgekomen tijd door het wegvallen van veel studentenjobs en het sociale leven droegen bij tot het beginnen ‘spelen op de beurs’ als inkomenssubstituut.” Tot slot haalt Tibo aan dat beleggen toegankelijk is geworden door brokersplatformen met heel lage transactiekosten en dat “intuïtieve apps het eenvoudiger maken om een portefeuille online op te starten”.

