De nieuwbouw van Sofie (34) en Linus (35) is van 2019, maar lijkt er al veel langer te staan. “We lieten ons inspireren door Brugse begijnhofhuisjes”

Stephans (60) huis is geïnspi­reerd door James Bond: “Een van de slechteri­ken zou erin kunnen wonen”

Elke week bezoekt onze woonexpert Björn Cocquyt een bijzonder huis. Hij vraagt zich af waar in Michelbeke het meeste over gepraat wordt: over de bekendste inwoner Alexander De Croo of over het futuristische huis van Stephan Van den Berghe? “De architect kreeg maximale vrijheid. Het ontwerp hoefde niet te braaf te zijn.”

12 maart