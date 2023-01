De Nederlandse Miriam (32) waarschuwt voor borstimplantaten: “Het implantaat scheurde waardoor mijn immuunsysteem afzwakte”

Zo open je een fles champagne of schuimwijn op een veilige manier (en dit mag je zeker niét doen)

Bij het openen van een fles prosecco, cava of champagne is het altijd oppassen geblazen: een kurk kan snel wegschieten en iemand verwonden. Wat is de veiligste manier om een fles champagne of schuimwijn te ontkurken om dat te voorkomen? En hoe komt het dat zo'n kurk zohard aankomt? Sommelier Iphy Dubois van Bar Brut en wetenschapsexpert Martijn Peters leggen uit.

31 december