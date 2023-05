“De meeste mensen krijgen de eerste ziekteverschijnselen pas rond hun 30ste”: wat zijn de symptomen en oorzaken van multiple sclerose?

Hoe herken je een manipula­tor? Psycholoog vertelt wanneer je alarmbel­len moeten afgaan: “Heb ik dat gezegd? Dat herinner ik me niet meer”

Het lijken onschuldige zinnetjes. “Het was maar een grapje”, of: “Wat zou ik zonder jou beginnen?” En toch laten ze je met een wrang gevoel achter, want de kans is groot dat je gemanipuleerd wordt. Psycholoog Marie Andersen vertelt hoe je manipulatie kan herkennen en geeft zeven tips om je er tegen te beschermen. “Een manipulator treft je op een zwak punt en je kan je niet altijd meteen verweren.”