De lelies en de kat, de plas in het veld en zwarte chocolade: expert waarschuwt voor 10 verrassende dingen en plekken rondom je huis die (ook) giftig zijn

Experts waarschu­wen voor lage luchtvoch­tig­heid in huis door winterprik: “Haal een luchtbe­voch­ti­ger in huis”

10 februari Een hoge luchtvochtigheid in huis, bemoeilijkt de verspreiding van het coronavirus, aldus professor Lode Godderis (KU Leuven). Maar doordat onze verwarming nu overuren klopt, droogt de binnenlucht erg sterk uit. En dat heeft nog gevolgen voor je gezondheid. Hoe weet je nu of de lucht in je woning te droog of te vochtig is? En moeten we nu massaal luchtbevochtigers aankopen? Longarts Ann-Marie Morel en professor bouwfysica Dirk Saelens geven advies.