“De helft van 18- tot 65-jarigen heeft last van teruggetrokken tandvlees”: wat is het precies? En hoe los je het op?

“Het is voor je lichamelij­ke gezondheid nooit te laat om te stoppen, je hebt er altijd baat bij": wat zijn de gevolgen van roken en hoe stop je ermee?

Dat roken niet gezond is, weet iedereen ondertussen wel. Velen maken er dan ook in december hun goede voornemen van om ermee te stoppen. Geen slecht idee, want het risico op longkanker is niet alleen twintig keer groter bij rokers, als je rookt heb je ook vier keer meer kans om op latere leeftijd je zicht te verliezen. Wanneer is de schade onomkeerbaar? En wat is een goede manier om te stoppen? Toxicoloog Benoit Nemery (KU Leuven) legt het helder uit.

27 december