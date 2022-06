De hele wereld komt samen in verbluffende Gentse penthouse

Woon.We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een penthouse in Gent.

Interieurdesigner Jean-Philippe Demeyer onderscheidt zich van veel van zijn collega’s door niet braafjes de trends en regeltjes van het moment te volgen. Elk project vertrekt van een leeg canvas dat uitgroeit tot een bijzonder kunstwerk. Dat blijkt ook hier in een penthouse in Gent. Hij combineerde er kleuren, motieven, texturen en materialen alsof het een lieve lust is.

Volledig scherm . © Jan Verlinde

Die aanpak resulteerde in kamers die stuk voor stuk kijkstukken zijn die nooit vervelen, of je nu van de stijl houdt of niet. Van een hall waar je gebombardeerd wordt met tijgerprints, wat versterkt wordt door spiegels, over een knaloranje bibliotheek en een wantapijt in de leefruimte, tot een keuken met gerecupereerde keramieken vloertegels tegen de wand en een badkamer met kurk en zicht op een tropische tuin.

De aantrekkingskracht zit hem in het voor ons land atypische aspect van het interieur, maar wie de wereld rondreist, heeft veel elementen ergens wel al eens opgemerkt. Of het nu in Azië, Zuid-Amerika of een Europese metropool is. Dat de wereld hier op één plek samenkomt, maakt het alleen maar mooier.

Deze penthouse is samen met achttien andere interieurs opgenomen in het boek Homes for Nomads. Daarin tonen en vertellen fotograaf Jan Verlinde en auteur Thijs Demeulemeester het verhaal van kosmopolieten uit ons land die op reis kunnen in hun eigen huis. Het boek telt 205 pagina’s, kost 39,99 euro en wordt uitgegeven door Lannoo. Bestellen kan hier.

