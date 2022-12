De goedkoopste skipassen, van 141 tot 254 euro per week: “In het ene land kost een skipas gemiddeld 46 procent meer dan in het andere”

Nu het Britse pond maar blijft dalen: is dit het moment voor een (kerst)citytrip naar Londen? Onze reisexpert geeft advies om te besparen op je trip

Het Britse pond is de voorbije maanden gevoelig in waarde gedaald. Is het nu dus het uitgelezen moment voor een citytrip naar Londen of een andere bestemming in het Verenigd Koninkrijk? Onze reisexpert Johan Lambrechts geeft zijn advies én deelt slimme bespaartips. “Vergeet je reispas niet op tijd te bestellen, voor een spoedprocedure betaal je 200 tot 300 euro.”

16 oktober