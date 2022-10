De gloednieuwe villa van Ben-Lee en Nadia werd onbewoonbaar verklaard: “We moesten onze auto verkopen om de advocaten te betalen”

Lizel (45) en Steven (48) liggen overhoop met hun verzeke­raar na woning­brand: “Waarom hebben wij al die jaren een premie van 918 euro betaald?”

“Als ik iets heb geleerd, is dat je niet te veel op de verzekeringen moet rekenen”, zucht Lizel (45) uit Nijlen in Dag Allemaal. “Een jaar nadat ons huis verwoest werd door de vlammen, is er nog steeds geen akkoord over de uitbetaling.” Zij en haar man Steven (48) wonen al die tijd in een bijgebouw in hun tuin.

17 augustus