“De gemiddelde leeftijd waarop Gilles de la Tourette zich begint te uiten, is 6 jaar”: wat is de oorzaak en wat kan je eraan doen?

Is slaapwande­len gevaarlijk en mag je iemand wekken? Somnoloog geeft advies: “Slaapte­kort is een van de belangrij­ke triggers”

Wie met een slaapwandelaar samenwoont schrikt zich soms rot van diens nachtelijke uitstapjes. Maar wanneer wordt dat slaapwandelen gevaarlijk? Mag of moet je zo’n dolende slaper nu wekken of niet? En bij wie komt het vooral voor? “Meestal is het eerder onschuldig, maar soms kunnen mensen weleens gevaarlijke dingen doen”, zegt somnnoloog prof. dr. An Mariman (UZ Gent). “Zo kende ik iemand die tijdens zijn slaap van het balkon is gevallen.”

22 september