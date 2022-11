De ene loopt elk uur naar de wc, de ander moet er al moeite voor doen: hoeveel keer plassen is normaal?

Hoe krijg je een maagontste­king of maagzweer? En kan je het voorkomen? “Slechte voeding en stress worden vaak onterecht aanzien als boosdoe­ners”

Je kent het wel: ineens heb je last van je maag. En dan steek je het op de drukke dagen en stressvolle momenten. Of je vermoedt dat je zeker weer iets verkeerds hebt gegeten. Maar klopt dat wel altijd? Dokter Laura Coremans, maag-, darm- en leverspecialist van het AZ Sint-Lucas in Gent, neemt ons mee in de wondere wereld van onze maag. “Eigenlijk is nog niet aangetoond dat er een rechtstreeks verband is tussen maagproblemen en stress, maar mogelijk is er wel een onrechtstreekse link.”

