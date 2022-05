De driegevelwoning van Giovanni en Lesley baadt in luxe: "Ik sluit niet uit dat er iemand 500.000 euro voor wil betalen”

“Een indrukwek­ken­de loft op een locatie als deze zal meteen weg zijn”: makelaar schat woning van Félix (46) en June (37) in op 725.000 euro na renovatie

Hoeveel is jouw woning waard? Onze woonexpert Björn Cocquyt neemt de proef op de som. Deze week bezoekt hij met Joren Van Mulders van VMV-vastgoed een loft in Ramsdonk. “Die is bijzonder knap gerenoveerd. Bovendien woon je hier in de gouden driehoek en is het aanbod hier erg beperkt. Om nog maar te zwijgen over dat topuitzicht van het terras: alleen een kerktoren kan daaraan tippen van hoogte.”

