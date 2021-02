De beste droogkasten: dit zijn onze aanraders

MultimediaDe was ophangen aan de draad en geduldig wachten tot die opdroogt is misschien beter voor het milieu, maar het is niet altijd even praktisch in de koudere tijd van het jaar, noch voor grotere huishoudens. Een droogkast blijft voor veel gezinnen dus een must-have. Onze techredacteur belicht de belangrijkste zaken om op te letten bij een aankoop.

Let op je energiefactuur

De leuze ‘goedkoop is duurkoop’ gaat absoluut op voor droogkasten, als je bijvoorbeeld ook de energiekosten in rekening brengt. Droogkasten hebben meer energie nodig dan veel andere grote huishoudtoestellen. Ze verbruiken zo’n één tot twee kilowattuur aan energie per droogbeurt, wat gemiddeld nog iets meer is dan bij een vaatwasser. Let dus op het energielabel. A+ is een minimum, en de betere keuzes hebben eerder het allerhoogste A+++-label. Die zijn natuurlijk wel iets duurder, maar je recupereert het verschil in principe via een lagere energiefactuur.

Ga voor een warmtepompdroger

Er zijn grosso modo drie types droogkasten: warmtepompdrogers, condensdrogers en luchtafvoerdrogers. Die twee laatste zijn wat verbruik betreft eigenlijk niet meer van deze tijd. Bij een warmtepompdroger haalt de warmtepomp in het toestel het vocht uit je wasgoed met behulp van hete lucht, die vervolgens verdampt in een ingebouwde tank. Daardoor is het drogingsproces ook veel energie-efficiënter.

Vulgewicht: hoeveel en vaak moet je was drogen?

Een element dat voor iedere gebruiker en diens thuissituatie verschillend is, is hoe groot de machine moet zijn. Voor een gemiddeld gezin (met één of twee kinderen) is een vulgewicht van 7 tot 9 kilogram ideaal. Het is natuurlijk de bedoeling dat zo veel mogelijk wasgoed in één beurt wordt gedroogd, zonder dat je ook weer te veel overschot hebt. Bij kleine huishoudens loont het om naar toestellen met een vulgewicht onder de 7 kilo te kijken, bij grote gezinnen is eentje met een capaciteit van meer dan 9 kilo handig. Het loont om daarop te letten, want het bepaalt hoeveel plaats je toestel zal innemen én ook weer hoeveel energie het verbruikt.

Vochtsensor

Ook een vochtsensor kan een extra energiebesparing betekenen. Zo’n sensor voelt wanneer je was droog is, en laat het toestel niet langer draaien dan echt nodig is. Het is een technologie die ondertussen zo goed als standaard is, zeker wanneer je voor toestellen gaat die al aan de bovengenoemde criteria voldoen.

Opfrisprogramma

Minder bekend: sommige wasdrogers hebben een speciaal verluchtingsprogramma voor muffe kleren. Die hebben misschien nog geen wasbeurt nodig, maar hebben wel bijvoorbeeld de geur van een vuurkorf of sigaretten geabsorbeerd. Met een opfrisprogramma in de wasdroger hoeven ze (nog) niet volledig te worden gewassen.

Onze aanraders

1. AEG FiberPro T9DENS87

AEG FiberPro T9DENS87

Prijs : 950 euro

Kenmerken : Energieverbruik per jaar: 177kWh. Energiekosten per jaar: 35,40 euro. Energieklasse: A+++. Droogmodel: Warmtepompdroger. Laadvermogen: 8kg. Geluidssterkte (max.): 63dB. Bekijk hier de AEG FiberPro T9DENS87.

2. LG RC80U2AV0Q

LG RC80U2AV0Q

Prijs : 700 euro

Kenmerken : Energieverbruik per jaar: 176kWh. Energiekosten per jaar: 35,20 euro. Energieklasse: A+++. Droogmodel: Warmtepompdroger. Laadvermogen: 8kg. Geluidssterkte (max.): 64dB. Bekijk hier de LG RC80U2AV0Q.

3. Siemens iQ700 WT47W5E7NL

Siemens iQ700 WT47W5E7NL

Prijs : 850 euro

Kenmerken : Energieverbruik per jaar: 176kWh. Energiekosten per jaar: 35,20 euro. Energieklasse: A+++. Droogmodel: Warmtepompdroger. Laadvermogen: 8kg. Geluidssterkte (max.): 62dB. Bekijk hier de Siemens iQ700 WT47W5E7NL.

