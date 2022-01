De 7 beste middeltjes en tips voor slechte slapers die je door de nacht heen loodsen

Zorg voor een frisse slaapkamer

De verwarming ’s nachts laten draaien is slecht voor het milieu. Maar wist je dat het ook aan je slaapkwaliteit raakt? Om slaperigheid op te bouwen moet je lichaam ongeveer één graad afkoelen. En daar heeft je lijf in een warme kamer moeite mee. Een lauwe douche voor je in bed kruipt kan helpen, maar een frisse slaapkamer blijft de beste oplossing. Zet overdag het raam in je slaapkamer open zodat er lekker veel frisse lucht binnen stroomt en laat ’s nachts de ventilatieroosters open staan. Hoe frisser je slaapkamer, hoe beter je zult slapen. Een temperatuur van 18 °C is ideaal.

Demp de lichten

Fel licht is een van de grootste vijanden van je slaaphormoon melatonine. Maak het ’s avonds gezellig in huis met zachte sfeerverlichting. Een donkere omgeving brengt je natuurlijke melatonineproductie op gang, waardoor je sneller slaperig zal worden. Nog steeds niet moe? Nestel jezelf dan in een gezellige warmtedeken en voel de spanning uit je lijf glijden. Zen-modus geactiveerd!

Probeer een natuurlijk slaaphulpje

Slaapmedicatie kan in noodsituaties een oplossing bieden, maar neem je het best niet voor een langere periode. Al na twaalf dagen treedt er gewenning op en daalt het effect. Je slaapt minder diep, waardoor de vermoeidheid alweer begint op te bouwen. Gelukkig bestaan er heel wat natuurlijke hulpjes die je met een gerust hart kan gebruiken. Valeriaantabletten en -druppels kunnen helpen bij slapeloosheid en zijn veilig en vrij verkrijgbaar. Ook kamille en sint-janskruid staan bekend om hun kalmerende effect. Kamille brengt je spieren en het zenuwstelsel tot rust, terwijl sint-janskruid angstgevoelens mildert en de aanmaak van serotonine – nodig voor de productie van slaaphormoon melatonine - activeert. Er bestaan ook tal van natuurlijke mélanges, die het effect van verschillende werkzame stoffen combineren en je op een veilige manier helpen slapen. En dat is goed nieuws, want hoe beter je slaapt, hoe beter je overdag functioneert.

Kies voor het juiste kussen

Lukt het je niet om een prettige slaaphouding te vinden? Kijk dan eens kritisch naar je hoofdkussen. Past het wel bij je slaaphouding? Voor rugslapers is het belangrijk dat het hoofd niet hoger of lager dan het lichaam ligt. Een niet al te dik, medium zacht kussen biedt de nek voldoende ondersteuning en brengt het lichaam in een rechte lijn. Zijslapers kiezen dan weer het best voor een dik kussen dat voldoende steun biedt en de ruimte tussen nek en schouders netjes opvult. Fijn bedmateriaal is dé basis voor een goede nachtrust.

Vermijd licht en geluid

Hoe donkerder je slaapkamer, hoe beter je zult slapen. Investeer in rolluiken of verduisterende gordijnen als jouw kamer te licht is, of draag een comfortabel oogmasker. Ook omgevingsgeluid is voor velen een stoorzender. Oordopjes maken komaf met lawaai, maar niet iedereen houdt van het afsluitende effect ervan. Liever niet alle omgevingsgeluiden blokkeren? Experimenteer dan eens met ontspannende achtergrondmuziek. Het geluid van een kabbelend beekje, het ruisen van de wind of het tikken van de regen werkt voor heel wat mensen rustgevend. En ontspanning is en blijft hét belangrijkste ingrediënt voor een goede nachtrust.

Experimenteer met aromatherapie

Ben je gevoelig voor geuren? Dan is aromatherapie misschien iets voor jou. Etherische oliën van lavendel of jasmijn doen je natuurlijk niet als een blok in slaap vallen, maar brengen je tot rust, waardoor inslapen makkelijker gaat. Druppel een beetje olie op een zakdoek die je onder je hoofdkussen legt of verspreid de olie via een diffuser. De juiste geur creëert een ontspannen sfeer en kan zo je slaapkwaliteit ten goede komen.

Adem langzaam

Met een hoofd vol zorgen vertrekt niemand vlot naar dromenland. Langzaam ademen zou wel eens dé tip kunnen zijn voor de piekeraars onder ons. Studies tonen aan dat 20 minuten voor het slapengaan in een langzaam tempo ademen je 15 minuten sneller doet indommelen dan gewoonlijk. Het zorgt er bovendien ook voor dat je ‘s nachts de helft zo vaak wakker wordt. Langzaam ademen kalmeert je lichaam en gedachten, verbetert je slaap en helpt je uitgerust wakker worden. Ademhalingsoefeningen hebben het meeste effect als je ze regelmatig én op de juiste manier doet. Tegenwoordig bestaan er handige toestellen die je tijdens het ademwerk begeleiden.

Kruip onder een verzwaringsdeken

Niets heerlijker dan in een knus donsdeken verdwijnen. Het creëert een soort van buffer die je van externe prikkels afsluit en voelt als een veilig nest. Een verzwaringsdeken heeft een gelijkaardig effect, maar gaat nog een stapje verder. Het gewicht van het deken oefent druk uit op je hele lichaam en brengt zo je zenuwstelsel tot rust. Het stimuleert de serotonine- en melatonineproductie, waardoor mensen over het algemeen sneller én dieper slapen. Een natuurlijk antistressmiddel dat beslist het proberen waard is!

