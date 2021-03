De 6 mooiste wandel- en fietsroutes om bloesemfoto’s te maken

"Koop je fiets nooit online": Niels Albert en drie andere ex-cou­reurs vertellen waarop je moet letten bij de aankoop van een stadsfiets

3 maart Die drie kilometer naar de bakker en de slager? Tien kilometer naar je werk? Dat kan best met een stadsfiets. En, neen: het hoeft géén elektrische fiets te zijn. “Een goede stadsfiets is beter dan een slechte elektrische”, klinkt het. Maar koop je dan het best een met 3, 7 of 21 versnellingen? Welk zadel en stuur zijn je beste opties? En wat moet het kosten? Vier ex-coureurs en fietsenmakers, Niels Albert, Johan Wannijn, Rik Van Linden en Etienne De Wilde geven advies voor je aankoop.