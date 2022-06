De 15 meest gemaakte fouten in de fitness: “Buikspieroefeningen helpen niet om buikvet weg te krijgen”

Binnenkijker Filip (40) woont in een slim ontworpen sixtiesvil­la: “De indeling is afgestemd op de windrich­tin­gen”

Filip Versmissen (40) woont met zijn gezin in een modernistische laagbouw in Turnhout. Bij de renovatie schakelde de art director van Master Meubel de hulp in van Lou Jansen, de gerenommeerde architect die het huis in 1966 ontwierp. “Het is niet altijd evident om een balans te vinden tussen esthetisch en praktisch, maar dit is een voorbeeld van hoe het kan.”

10 juni