Darts is helemaal hot! Zo word ook jij een pro

De cafés mogen dan wel gesloten zijn, cafésport was nooit zo populair. Maar liefst 430.000 liefhebbers volgden onlangs het WK Darts op VTM, waar drie Belgen aan deelnamen. Vooral Dimitri van den Bergh aka Dancing Dimi wist de aandacht te trekken. Vanaf 5 april bindt hij opnieuw de strijd aan in de Premier League Darts 2021.

Voel je het kriebelen om zelf te leren darten? In België hebben we nog geen sportschool voor darts. Je zal dus op jezelf moeten trainen. We zetten je graag op goede weg.

Nul punten

Om darts van cafévertier tot edele sport te verheffen, moet je eerst de spelregels goed begrijpen. Een wedstrijd geschiedt altijd tussen twee spelers en wie tijdens een eerste worp het dichtst bij de roos gooit, mag beginnen. Het doel: zo snel mogelijk precies nul punten halen. Je start met 501 punten en werpt iedere beurt drie pijltjes. Je score wordt telkens van je puntentegoed afgetrokken. Gooi je in de middelste ring, dan verdriedubbelt je score. Kwam je pijltje bijvoorbeeld in de middelste ring van de tien terecht, krijg je 30 punten. De buitenste ring is goed voor een verdubbeling en de roos of bull’s-eye telt voor 50 punten. Belandt je pijl in de groene cirkel rond de roos, behaal je 25 punten. Het maximum aantal punten dat je in één beurt kan scoren is dus 180: driemaal triple 20.

Je dient een spel of ‘leg’ steeds te eindigen met een dubbel. Heb je nog 20 punten over, mik je je laatste pijl dus op de buitenste ring van de tien. Wie de teller als eerste op nul brengt, wint de leg en krijgt één punt. Je spreekt van tevoren af hoeveel legs je zal spelen. Degene die na afloop het meeste punten heeft, wint.

In deze video vat sportanker Lies Vandenberghe de spelregels nog eens samen.

De beste start

Met regels alleen ben je natuurlijk niet veel. Om jezelf klaar te stomen voor de top, heb je goed gerief nodig, om te beginnen een dartsbord. Een voordelig professioneel bord is het Bull’s Shark Pro Dartbord. Heb je louter recreatieve ambities, ben je gesteld met een Bull’s Classic Bristle Dartbord dat wat scherper geprijsd is. Je hangt het bord op 1,73 meter van de grond tot de bull’s-eye. De correcte werpafstand bedraagt 2,37 meter.

Cruciaal zijn verder de pijltjes. Er bestaat een breed gamma aan soorten en enkel door ervaring en veel oefenen ontdek je wat jouw ideale dart is. Tungsten pijlen staan het hoogst aangeschreven. Pro’s gaan voor 90 procent tungsten zoals die van Dimitri van den Bergh, of de gesigneerde Dirk Van Duijvenbode 90%-darts, voor de fans van deze Nederlandse topspeler. Het grote voordeel van een hoog percentage tungsten (of wolfsraam in het Nederlands) is dat de hoge dichtheid van dit duurzame materiaal toelaat een dunnere barrel te maken. De barrel is het gedeelte dat wordt vastgehouden door de darter. Zo kan je de pijlen dichter opeen werpen. Rijg je de triple 20’s echter nog niet aaneen, volstaan pijlen als de Kim Huybrechts 80% plain. Die darts zijn ideaal voor beginners en vergen een minder grote investering.

Heb je kleine dartfans rondlopen of speel je liefst voor het plezier met een paar glazen achter de kiezen, ga je om voor de hand liggende redenen best voor softtips in plaats van metalen punten. Met de Dimitri van den Bergh 18g softtip haal je een mooi setje in huis. Verder is er verschil in gewicht. Een doorsnee pijltje weegt tussen de 21 en 26 gram. Een zwaardere dart vliegt wat stabieler en werpt zo nauwkeuriger, maar is moeilijker te hanteren. Welk gewicht je kiest, is vooral een persoonlijke kwestie.

