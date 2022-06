Danté (14) en Mylow (9) hebben een zeldzame genetische afwijking: “Elke maand gaat er 1.000 euro naar hun medicatie”

Het zoontje van Sarah (27) en Kenny (30) huilde twaalf uur per dag: “We wandelden meer dan tien kilometer per dag met hem, tot onze voeten vol blaren stonden”

Met oordoppen, maaltijdboxen en afhaalmaaltijden overleefden Sarah en Kenny de eerste maanden met hun huilbaby Lewis. Een multidisciplinair team hielp de draagkracht en last van het koppel in balans te brengen. “Toen we wisten dat er geen medische oorzaak was, konden we het huilen en urenlange wandelen met draagzak beter aan.”

4 december