Dankzij dierenoppassers kunnen baasjes toch op vakantie:hoeveel kost dat?

Dat huisdieren tegenwoordig minder snel gedumpt worden wanneer hun baasjes op vakantie vertrekken, is deels te danken aan dierenoppassers. Zij verzorgen katten en honden aan huis wanneer de baasjes op reis zijn. Vlaanderen heeft er steeds meer. Sommigen zijn jobstudenten zonder veel opleiding, maar er zijn ook professionele dienstverleners actief. Eén van hen is Chloé Noorbergen uit Berchem. Haar bedrijfje heet toepasselijk Hairy Poppins.

27 euro per uur

Chloé is parttime dierenartsassistente en volgde een opleiding dierenpsychologie. Deze ‘gekke kattendame’, zoals ze zich noemt, heeft thuis vijf poezen rondlopen. “Maar ik ben ook dogwalker en laat honden uit”, vertelt Chloé. Eén uur een hond uitlaten of katten verzorgen kost bij Chloé 27 euro, plus kilometervergoeding. De vraag is groot. “De eerste weken van de grote vakantie zijn al helemaal volgeboekt”, zegt Chloé. “En mijn huisbezoekjes duren minstens een uur, zodat er naast eten of medicatie geven ook tijd is voor knuffels. Iedere dag stuur ik foto’s door naar de baasjes. Dat hebben zij graag, zo zijn ze gerustgesteld.”