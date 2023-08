Dankzij Belgische inbreng is deze luxueus gerenoveerde villa aan de Côte d’Azur klaar voor verkoop: “Trendy, maar nog altijd authentiek”

WAANZINNIGE WONINGWe zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in het Zuid-Franse Grimaud die voor een pittig prijsje wordt verkocht.

Aan de Côte d’Azur verdringt de beau monde elkaar op de kuststrook van Saint-Tropez over Grimaud tot Sainte-Maxime. Voor een villa met een beetje standing en goede locatie moet je in die gemeenten toch snel op een miljoen euro en meer rekenen. Het gaat bijna altijd om bestaand vastgoed, want nieuwbouw is schaars. Vaak hebben de woningen al flink wat jaren op de teller en dringt een grondige opfrisbeurt of zelfs een volledige renovatie zich op.

Tot welk knap resultaat een make-over kan leiden, bewijst deze villa in Grimaud, op wandelafstand van het strand. In 2022 werd ze van kop tot teen vernieuwd, volledig voorzien van het nodige hedendaagse comfort, ingericht met trendy materialen én heel energiezuinig gemaakt. Ook de buitenkant kreeg een stijlinjectie, zonder het authentieke karakter te verliezen. Group Ceyssens uit Limburg, gespecialiseerd in exclusieve glasproducten, plaatste verschillende grote, minimalistische ramen om het contact met de tuin te versterken.

Die tuin heeft dan ook heel wat te bieden, want het perceel is net geen halve hectare groot. Vlak bij het huis ligt een infinity pool van maar liefst 20 bij 5 meter. Sportievelingen komen ook aan hun trekken op het tennisveld en er is een petanquebaan. Relaxen kan op een van de vele, beschutte terrassen en in de jacuzzi. Een fris glaasje rosé haal je uit de koelkast in het poolhouse.

De villa zelf is met een bewoonbare oppervlakte van 400 m² riant en beschikt over vijf slaap- en vier badkamers. In de leefruimte spreekt de open keuken tot de verbeelding. De meubels worden mee verkocht. Of dat ook het geval is met de kunstwerken van Isabelle Scheltjens durven we niet te zeggen. Al vermoeden we dat de eigenaar daar niet echt moeilijk over zal doen wanneer hij de vraagprijs van 5.695.000 euro ontvangt. Klik hier voor meer info.