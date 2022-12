Dagje Meir of Nieuwstraat, maar liever niet tussen al dat volk? Zo zie je hoe druk het is in jouw favoriete winkelstraat

Druk, druk, druk. Kerstmis komt eraan en dat betekent dat veel mensen zich nog op het laatste moment naar de parfumerie of chocolatier begeven. Overvolle winkelstraten zijn dan ook het logische gevolg. Wil je toch liever op een rustig moment langsgaan? Wij geven drie handige tips, waardoor je kan zien hoe druk het is in jouw favoriete shoppingstad.

1. Installeer deze drukteapp

Telecomoperator Orange lanceerde twee jaar geleden Crowdsurfer: een handige app waarmee je kan zien hoe druk het is in een bepaalde wijk of straat. Via een kleurcode kom je te weten hoe ernstig de situatie is. Kleurt de plek rood, dan blijf je best weg. Bij geel is het gezellig druk. Als de zone groen kleurt dan kan je in alle rust gaan winkelen.

Hoe de tool aan die gegevens komt? Dat gebeurt via gsm-masten. “Wij weten hoeveel mensen met Orange bellen. Die gegevens worden dan geëxtrapoleerd naar de hele bevolking, en dat geeft een goed zicht op hoeveel smartphones zich ergens bevinden”, klinkt het.

Crowdsurfer kan je vinden in de App Store en Play Store. Het is volledig gratis. Er bestaat ook een webversie.

Volledig scherm Het centrum van Antwerpen op Crowdsurfer (23/12 om 12:09) © Crowdsurfer

2. Gebruik de kracht van Google

Wil je graag weten hoe druk het is in een specifieke winkel? Geef dan de naam van de winkel in op Google. Als je een beetje doorscrolt, zal je plots een tabel met de naam ‘populaire tijden’ tegenkomen. Google geeft daarin zelf aan of het druk is of niet. Bovendien kan je in die tabel ook de verwachtingen voor de komende dagen raadplegen. Zo kan je al een dag op voorhand voorspellen hoe druk het in een bepaalde winkel zal zijn.

Volledig scherm Zo druk is het momenteel in de H&M op de Meir in Antwerpen. © Google

Verder kan je net zoals bij Crowdsurfer ook zien hoe druk het is in een bepaalde wijk of straat. Dat doe je het beste door de app Google Maps te openen. Zoom daarvoor in op de plek waar je heen wil gaan. ls het druk? Dan zal Google Maps dat zelf aangeven met een bolletje, waar ‘Druk Gebied’ bij staat. Iets minder gedetailleerder dan de vorige tool, maar nog steeds de moeite waard om te bekijken.

Google Maps kan je gratis installeren via de App Store of Play Store.

3. Check webcams

Sommige steden hebben openbare webcams geplaatst, waarbij je live kan bekijken hoe druk het is in een bepaalde straat. Het beste voorbeeld daarvan is Brussel. Je kan via de website van de stad bekijken hoe druk het is op de Grote Markt en op de Place de Brouckère.

Wil je weten hoe druk het is in de Nieuwstraat, de populairste winkelstraat van Brussel? Dan kan je best nog altijd de druktebarometer checken. Die geeft eigenlijk nog altijd het beste overzicht. Ook andere steden hadden vroeger zo’n druktebarometer, maar veel varianten zijn verwijderd na de coronapandemie, of worden volop opnieuw getest.

Volledig scherm De Grote Markt in Brussel (23/12 om 13:14). © Brussel

