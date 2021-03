Dag van de Zorg: zo stap je in de zorgsector

Na een jaar coronapandemie is het respect voor de zorgsector groter dan ooit. Kriebelt het ook bij jou om voor mensen te zorgen? Wij sommen de voordelen van een job als zorgkundige op, plaatsen ook enkele kanttekeningen waar je rekening mee moet houden én wijzen je de weg naar enkele zorgfuncties.

Op de derde zondag van maart vieren we de Dag van de Zorg, in 2021 dus op 21 maart. Het voorbije coronajaar gold zowat iedere dag als Dag van de Zorg. Duizenden helden uit de zorgsector staan al een jaar lang dag in dag uit in de vuurlinie tegen het coronavirus. We mogen dan ook de frustraties die in de zorgsector leven niet zomaar stilzwijgen. Allemaal peis en vree is een job in de zorgsector zeker niet.

Loon en stress

Loon- en arbeidsvoorwaarden die niet zijn zoals ze zouden moeten zijn en veelal een ferme portie werkstress. Maandenlang applaus en witte doeken voor de zorgsector maken dat niet zomaar goed. Alvorens je de stap zet naar een job in de zorg moet je je van die kanttekeningen bewust zijn. Blijft de lokroep naar een job om mensen te helpen luid klinken? Prima, want een job in de zorgsector heeft ook een flinke lading troeven.

Zo verzet je onder meer bijzonder zinvol werk en maak je letterlijk een verschil in het leven van patiënten. Er is ook de werkzekerheid. Een waaier aan jobs in de zorgsector, waaronder verpleegkundigen en zorgkundigen, dragen de stempel van knelpuntberoepen die smeken om verse krachten. Met de juiste kwalificaties kom je snel aan een baan, zelfs als vijftigplusser die een carrièreswitch wil maken. Er is bovendien de sociale factor, want als zorgkundige kom je voortdurend onder de mensen. Tot slot vind je meestal ook snel werk in eigen streek. Zorginstellingen vind je in haast elke gemeente.

Bijscholen

Dus: ben je betrouwbaar, stipt, behulpzaam, integer, empathisch en stressbestendig? Dan heb je alvast de juiste inborst om voor een job in de zorg te kiezen. Ben je overtuigd maar heb je de juiste kwalificaties (nog) niet? De VDAB biedt een opleiding voor zorgkundigen aan, die je zowel als werkzoekende kunt volgen of als je een carrièreswitch wil maken. Verschillende hogescholen en centra voor avondonderwijs bieden ook opleidingen verpleegkunde aan.

