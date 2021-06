Dag van de Schoonmaak: pro’s en contra’s van een job als poetshulp

JobsOp 18 juni vieren we in ons land de Dag van de Schoonmaak, waarbij we de meer dan 200.000 poetsvrouwen en -mannen in de bloemetjes zetten. Maar wat houdt zo’n job precies in? Wat zijn de voor-en nadelen? Jobat.be zet samen met dienstenchequebedrijf Tempo-Team @home de voor- en nadelen van een job als poetshulp op een rijtje.

“Als huishoudhulp via het systeem van dienstencheques, zoals wij mensen tewerkstellen, werk je uitsluitend in de privésfeer, om woningen schoon te maken of ramen te lappen. Buiten de privésfeer kan je in vast dienstverband aan de slag bij een bedrijf, ziekenhuis of school”, zegt Wim Van der Linden van Tempo-Team @home, die de voor- en nadelen van een job als poetshulp duidt.

De voordelen:

- De sector van huishoudelijke diensten wordt in de meeste landen gekenmerkt door veel zwartwerk. Het systeem van dienstencheques daarentegen leidt tot kwaliteitsvolle tewerkstelling: de werkgever staat in voor aanwerving, begeleiding en structuur in een wettelijk kader. Daardoor geniet je van een vast loon en alle sociale voordelen als werknemer.

- Als huishoudhulp met dienstencheques bepaal je helemaal zelf hoe je job er komt uit te zien. Je geeft aan hoeveel je wekelijks wilt werken en op welke uren, alsook welke taken je voorkeur genieten. Zo creëer je de ideale work-lifebalans voor jezelf.

- Je werkt bij verschillende klanten thuis en leert zo nieuwe mensen kennen.

- Je takenpakket is heel gevarieerd als huishoudhulp: bij de ene klant ga je vooral schoonmaken, bij de volgende zorg je ervoor dat de strijk is gedaan. Voor het bejaarde koppel om de hoek ga je boodschappen doen, kook je en neem je de afwas voor je rekening.

- Klanten zijn je erg dankbaar voor de hulp die je biedt om het huis weer schoon te maken.

- Je werkt vaak dichtbij huis en het is ook mogelijk eigen klanten voor te dragen.

De nadelen:

- Je komt in contact met andermans hygiëne. Dienstenchequebedrijven zorgen wel voor het nodige beschermingsmateriaal en er zijn ook duidelijke veiligheidsinstructies voorhanden. Alle betrokken partijen krijgen deze in te zien om veilig te kunnen werken.

- Je komt in aanraking met schoonmaakproducten. Bij verkeerd gebruik kunnen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook hier krijgen poetshulpen én particulieren de juiste richtlijnen mee om de gepaste producten op een correcte manier te gebruiken.

- Als poetshulp beoefen je een fysiek intense job. Het is belangrijk om via je werkgever de juiste opleidingen rond ergonomie te krijgen. Naast de verplichte startersopleiding van 11 uur bieden dienstenchequebedrijven vaak extra trainingen aan, zoals algemene of individuele ergonomiecoaching, een opleiding rond omgaan met moeilijke situaties of een training rond zelfvertrouwen en assertiviteit.

